Сочинение Анализ стихотворения А.Блока "Ночь,улица,фонарь,аптека..."

"Ночь,улица,фонарь,аптека. . . "Сразу можно обратить внимание на настроение лирического героя,его состояние. Все стихотворение пронизано тоской,чувством безысходности

"Бессмысленный и тусклый свет"

и

"Все будет так. Исхода нет"

Присутсвие символов усугубляет эти чувства:

"Ночь,улица,фонарь,аптека. . . "

Эти символы я понимаю, как жизненный путь, пролегающий в темноте,мраке,и фонарь, как олицетворение надежды,маленького счастья, и опять тьма,болезни. "Ледяная мгла канала"- страх,холод,смерть.

Все стихотворение представляет собой развернутую метафору. Путь,дорога жизни-печальная,нескончаемая,безнадежная.

Композиция этого стихотворения-зеркальная т. к. в начале и в конце стиха одинаковые строчки

"ночь,улица,фонарь,аптека. . . "

и

"Аптека,улица,фонарь. . . "все идет по кругу,жизнь не прекращается,но и не меняется:

"И повторится все как встарь. . . "

и

"Умрешь-начнешь опять сначала. . . "

Жизненное кружево,ритмический плавный танец,завораживающий,дающий толчок на переосмысливание своего жизненного пути.

В конце стихотворения у лирического героя все-таки возникает надежда на какое то чудо,фонарь как предвестник счастья. Робкая оптимистическая нотка,ожидание чего то прекрасного и многообещающего. .