Сочинение Анализ стихотворения А.Блока «Сытые»

Стихотворение А. Блока «Сытые» было создано в ноябре 1905 года как отклик на кровавые события Первой Русской революции. Поэт чувствовал, что начинается новая веха в истории, свершаются колоссальные события, которые изменят устоявшийся веками российский уклад.

Принимал ли сам Блок революционные перемены? Думаю, он относился к ним скорее положительно, ибо видел в революции справедливое возмущение угнетенных.

В «Сытых» (стихотворение входит в цикл «Город») поэт создал портрет тех, кто жил за счет этих угнетенных, - портрет богатых людей. Уже в самом названии выражено отношение Блока к этим людям – презрительно-возмущенное: как можно радоваться жизни, когда вокруг столько горя и несправедливости, которые совершаются по их же вине?!

Но презрение лирического героя вызывает не только это – он считает, что «сытые» давно потеряли способность жить полной жизнью:

Они скучали, и не жили,

И мяли белые цветы.

Метафора «мяли белые цветы», мне кажется, обозначает, что эти люди «пачкали» свою душу той жизнью, которой они жили. Больше того, они «пачкали» саму жизнь своим низким и бездуховным существованием.

Вообще, можно сказать, что образ «сытых» передан в фантасмагорических тонах. Богачи давно превратились в ходячих мертвецов – их основной характеристикой стала скука. Важно, что по мере развития стихотворения Блок употребляет это слово несколько раз.

Времяпрепровождение таких людей – это скучные «чинные» обеды «над грудой рюмок, дам, старух». Так длилось из года в год, «сытые» влачили свое убогое существование в непрекращающейся спячке, пока их не «встряхнуло» неожиданное событие – «свет электрический потух».

Эта реальная деталь быта - в те год действительно были частые перебои с электричеством – перерастает у Блока в метафору. «Потух свет», то есть прежняя жизнь «сытых» закончилась, их благополучно-равнодушному существованию пришел конец.

«Сытые» пытаются как-то исправить положение – приказывают внести свечи, но это им практически не помогает и уж точно их не спасает. Потому что эти люди уже не способны нормально, «по-человечески», думать - они уже давно перестали быть людьми:

К чему-то вносят, ставят свечи,

На лицах - желтые круги,

Шипят пергаментные речи,

С трудом шевелятся мозги.

С презрением и даже ненавистью лирический герой описывает тревогу «сытых» - они почувствовали опасность, «зашевелились». Что же больше всего беспокоит их? То, что они потеряют возможность «кормиться» - их «хлев» будет разрушен и будет нарушена «сытость» их важных чрев.

Сравнение героев стихотворения со свиньями говорит само за себя. Оно очень эмоционально и откровенно выражает отношение Блока к тем, кого он описывает:

Ведь опрокинуто корыто,

Встревожен их прогнивший хлев!

Что теперь, в новых условиях, ожидает «сытых»? Им выпадает «скудный жребий» - не только потому, что их социальное положение изменится, но и потому, что, наконец-то, они увидят то, что творится округ них:

И жгут им слух мольбы о хлебе

И красный смех чужих знамен!

Обрисовав положение «сытых», герой Блока делает вывод в заключительной строфе. Какой же, по его мнению, участи достойны богачи? Последние строки, в какой-то степени, неожиданны – поэт призывает оставить их в покое. Судьба и так уже довольно наказала этих людей. Задача «новых людей» одна - не брать пример с «сытых», не принимать их ценностей, их образа жизни и мысли:

Пусть доживут свой век привычно

Нам жаль их сытость разрушать.

Лишь чистым детям - неприлично

Их старой скуке подражать.

В этих последних строках выразился гуманизм Блока, его четкая позиция, которая коренным образом, как мы знаем, отличалась от позиции тех, кто пришел к власти.

Стихотворение довольно богато средствами художественной выразительности. Здесь есть метафоры – «мяли белые цветы», «над грудой рюмок, дам, старух», «над скукой …свет потух», «шипят пергаментные речи» и т. д. А также здесь присутствуют и эпитеты – «пергаментные речи», «девственная мечта», «красный смех».

В плане синтаксиса в стихотворении можно отметить наличие восклицательных предложений, выражающих эмоции лирического героя.

Таким образом, стихотворение «Сытые» - это отклик Блока на события 1905 года. Можно сказать, что в этом произведении, в определенной степени, выражена позиция поэта, его взгляд на революцию, ее причины и последствия. .