Сочинение Анализ стихотворения А.Блока В ресторане

Сюжет вечен и прост: любимая женщина уходит, герой делает усилие удержать её, но всё тщетно. Несмотря на кажущуюся простоту, “В ресторане” — одно из сложнейших произведений Блока.



Все символисты считали своими литературными прародителями поэтов — романтиков, но символист Блок был романтиком по сути своей. Он тонко ощущал двоемирие, видел грань между земным и вечным, и, хотя “вечное” порой казалось ему призрачным, ирреальным, оно всегда жило в душе поэта и его лирического героя.



Никогда не забуду (он был или не был этот вечер)…



Всё стихотворение построено на антитезе: пошлый земной мир противопоставляется вечному, идеальному.



Я сидел у окна в переполненной зале,

Где-то пели смычки о любви.



Переполнен ресторанный зал, но герой не слышит его шума, он слышит чудесную музыку. “Где-то пели” — это где? Не из другого ли мира эти звуки? Интересно и то, где находится герой. Он не первый, кто в произведениях Блока занимает место у окна. Вспомним:



И медленно пройдя меж пьяными,

Всегда без спутников, одна,

Дыша духами и туманами,

Она садится у окна.



Почему же у окна? Может, именно окно символизирует выход в мир любви и гармонии, а герои ищут этот выход? И находят. И вот герой стихотворения совершает скандальный, с точки зрения обывательского этикета, поступок: посылает даме, пришедшей с кавалером, цветок:



Я послал тебе чёрную розу в бокале

Золотого, как небо, аи.



Чёрная роза в бокале золотого вина — символ, поступок героя — вызов. Чёрный цвет — цвет скорби, страдания, но роза от этого не становится менее прекрасной, так же как и Прекрасная Дама, мировая душа оказавшаяся на земле и превратившаяся в страдающую красоту. И героиня стихотворения носит эту красоту в себе, даже не подозревая об этом. Герой помещает розу в золотое вино, не случайно странное на первый взляд сравнение “золотое, как небо”. Небо символизирует вечность, гармонию, и герой хочет спасти Прекрасную Даму от пошлости и беспросветности. Понимает ли этот порыв героиня? Безусловно, понимает, хотя изо всех сил старается скрыть это. Почему? Быть может потому, что не верит в свое спасение? Но намеренная резкость, презрение, несоотносимое с волнением, не мешают ей слышать ту же музыку вечного мира, которую слышит герой.



И сейчас же в ответ что-то

грянули струны,

Исступлённо запели смычки…

Но была ты со мной всем презрением юным,

Чуть заметным дрожаньем руки.



И героиня, чувствуя близость к герою, уходит.



Ты рванулась движеньем испуганной птицы,

Ты прошла, словно сон мой, легка…



Сон поэты-романтики воспринимали как выход в мир идеальный; сон отражает наше подсознательное, не контролируемое разумом, позволяет заглянуть в тайники души. Блоковский лирический герой часто видит во сне красоту. Вспомним, как появляется Незнакомка



И каждый вечер в час назначенный

(Иль это только снится мне)

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.



В душе героя живёт красота, поэтому он может увидеть её везде, даже в переполненном зале ресторана. Да, героиня уходит. Но уходит она не от героя, она уходит из ресторанного зала, из мира пошлости и суеты. Она уходит в зазеркалье, в идеальный мир и зовёт за собой героя:



Но из глуби зала ты мне взоры бросала

И, бросая, кричала: “Лови!”



Герой сделал то, что должен был сделать. Своим поступком он спас Красоту, он вернул Прекрасную Даму в мир вечности, и уже неважно, существует ли этот мир объективно или этот мир — душа героя. И земной мир с визжанием вместо пения кажется таким же жалким и неестественным, как и фонари “на жёлтой заре”. .