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Анализ стихотворения А.С. Пушкина «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор»)

Проводя анализ стихотворения «Роняет лес багряный свой убор», по-новому раскрывается восприятие открытия Царскосельского лицея 1811 года.

Лицеисты пронесли сквозь свою жизнь свою искреннюю дружбу, которая с годами только крепла. Лицей привил своим выпускникам достоинство духа, честь и товарищество, уважение к каждой личности. Пушкин получил в лицее не только качественное образование, но и обрел друзей, преданных ему до конца. Спустя годы поэт все еще называл учебное заведение родным домом, именно там он понял, кем хочет быть в жизни. Именно с приятными воспоминаниями связан факт того, что Пушкин вспоминал в своих произведениях, посвященных друзьям, о знаменательном для него дне – дне открытия Лицея.

После выпуска друзья изобрели традицию каждый год встречаться 19 октября, радостно проходя вместе время и вспоминая о юности. И даже во времена нахождения Пушкина в ссылке, накануне этой даты друзья получали именные письма с напутствиями. Одним из подобных обращений и является данное стихотворение.

Начинается стихотворение описанием осеннего леса. Также мы замечаем, что эта пора года связано у поэта с одиночеством. Он тоскует по своим товарищам, которые отмечают светлый день без него, грустит от мысли, что не только он не явился на собрание. Настойчиво стремится всей душой оказаться рядом с ними. Лицей автор называет Отчизной, а лицейских друзей представляет нам как верных и надежных, всегда готовых прийти на выручку. Ощущение одиночества накаляется множеством риторических вопросов и горьких метафор. У читателя появляется чувство сочувствия по отношению к поэту.

Он искренне благодарен Пущину, навещающему его во время заточения в Михайловском поместье.

Анализ стихотворения «Роняет лес багряный свой убор» раскрывает непреодолимую грусть поэта. Ведь с каждым днем его друзей, посещающих собрания, становится все меньше. Между тем, в душе стихотворца затаилась вера в то, что именно в грядущем году абсолютно все соберутся за праздным и шумным столом.

Стихотворение пронизано духом дружбы. Пушкин с поразительной приветливостью обращается к своим друзьям. Благодарит Лицей, собравший их всех вместе и объединивший в единую семью. Автор сожалеет о том, что друзья, которые появились у него за стенами учебного заведения, оставили в его душе лишь разочарование.

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