Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Анчар»

Начиная анализ стихотворения «Анчар», стоит сказать, что оно было написано А. С. Пушкиным в 1828 году, непосредственно после того, как он в 1826 году вернулся из ссылки и полагал, что теперь царская охранка оставит его в покое, но этого так и не произошло. А в год написания этого произведения Пушкину и вовсе было предъявлено обвинение в написании антиправительственных и кощунственных по отношению к религии и Богу произведений, что и заставило его написать рассматриваемое произведение.

Как покажет дальнейший анализ стихотворения «Анчар», в этом своем произведении Пушкин поднимает тему власти, губящей все вокруг, это будет подробнее рассмотрено ниже.

Несмотря на то, что по жанру это произведение зачастую называется лирическим стихотворением, сюжетная основа делает его в большей степени балладой.

Сюжет по Пушкину основывается на упоминании легендарного дерева, к которому не приближается ни одно живое существо – оно губительно и ядовито. Делает это только царь, по чьему приказу нарушается закон природы, и слуга отправляется на смерть к этому дереву.

Композиционно мы можем разделить стихотворение «Анчар» на две части: первую, в которой рассказывается о самом страшном дереве и дается его подробное описание, и вторую, повествующую о владыке и его слуге. Рассказывая про анчар, Пушкин использует различные средства художественной выразительности, которые должны подчеркнуть степень его ядовитости, такие, например, как эпитеты или метафоры.

Для поддержания этого эффекта взаимосвязанности, Пушкин также использует в этом произведении четырехстопный ямб, который как раз и позволяет обеспечить столь нужный для показа цикличности в движении самой природы, и злобы в человеческих отношениях.

При этом в дальнейшем свое повествовании он нарочито сильно разделяет образы раба и владыки, при этом сильно сближая образ владыки с образом ядовитого дерева – смерть приходит от обоих. При этом образ владыки достаточно неясный и присутствующий в стихотворении только как символ тирании и деспотизма, еще более губительный, по мнению А. С. Пушкина, чем яд анчара. Последний пассивен, в то время как тирания активна и агрессивна, от нее трудно скрыться, кому бы то ни было.

Таким образом, в основе этого стихотворения лежат размышления А. С. Пушкина о губительной сущности абсолютной власти.