Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Бесы»

Осенью 1830 года Пушкин приехал в Болдино. Ожидалась женитьба, к которой требовалось подготовиться, нужно было управиться с делами по вступлению во владение имением. В некоторых областях вспыхнула холера, выезжать из селения было уже нельзя, и в вынужденном ожидании поэт прожил в Болдино несколько месяцев.

За это время им было написано много произведений, в том числе это анализ стихотворения Бесы, ни строчкой не показывает неприятие автором царизма и упоминание о поиске народом своей свободной жизни, трудно это разглядеть. Буквально там этого нет, иносказательно, вполне допустимо, но чтобы это утверждать, нужно быть пушкиноведом, что называется «до мозга костей». Но и в этом случае время показывает, что исследователи всех мастей идут к истине столетиями, именно творчество Пушкина в конце двадцатого века показало, что нельзя утверждать определённо всё о жизни реального человека, что он мыслил именно, так, а делал это, именно потому.

Поэту всегда была близка тема народного слова, его особого сказания, его фольклора, даже знатоков слова порой удивляют редкие обороты речи, которые можно встретить именно в народе, в его просторечии. Читаем в стихотворении – «вьюга мне слипает очи, все дороги занесло». Погода настолько рассвирепела, что можно поверить во что угодно, и ямщик, возможно, верил, поэтому столь сильны его образы, ему чудится неземная сила, которую он видит огромной торчащей верстой, которая забавляется тем, что плюёт на него и дует, сбивая с ног, а одичалого коня толкает в овраг.

Красочные образные выражения действительно рисуют нечто потустороннее, здесь имя им «Бесы». Вначале барин только слышит непонятное от ямщика, но вскоре, когда тот не останавливаясь, твердит о бесах, когда лошади встали, что бывает только в случае опасности, когда замолк жизнеутверждающий звон колокольчика, барину и самому уже начинают видеться бесы.

Периодически, на протяжении стихотворения, автор повторяет некие ключевые строчки, где описывается, как мутным небом тучи вьются и мчатся, снег летит и ночь сама мутна. Повторяемость этих строк нагнетает атмосферу происходящего с путниками.

Анализ стихотворения Бесы даёт представление о том, что в девятнадцатом веке метель представлялась серьёзным испытанием для путешествующих, заблудившись, они нередко замерзали, не найдя пути.