Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...».

Творческое наследие А. С. Пушкина велико и многообразно. Оно включает в себя поэтические произведения, посвященные различной тематике: мотивам свободолюбия, назначения поэта и поэзии, любви и дружбы. Огромное место в творчестве Пушкина занимает философская проблематика.



В лирике поэта 20 – 30-ых годов наблюдается борьба двух настроений: грусти и печали с глубокой верой в жизнь, в ее светлые начала, в ее будущее. У Пушкина оптимистические ноты неизбежно побеждают. Именно на этот период приходится расцвет реалистической лирической поэзии А. С. Пушкина.



В элегии «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1929) героем овладевают печальные раздумья о смерти как неумолимом законе и неизбежном конце жизни. Но размышления поэта заканчиваются мотивом победы жизни, успокаивающим душу поэта.



С этой элегией переплетаются и более поздние стихотворения Пушкина о «младой жизни», побеждающей смерть. Поэт хорошо понимает, что жизнь полна горя, забот и страданий, но он полон оптимистической веры в будущее. Сам поэт называет свою печаль «светлой».



Жанр стихотворения «Брожу ли вдоль улиц шумных…» - элегия, то есть грустные размышления о жизни, судьбе, своем месте в мире. Основная тема этого произведения – тема бренности жизни:



Я говорю: промчатся годы,



И сколько здесь не видно нас,



Мы все сойдем под вечны своды –



И чей-нибудь уж близок час.



Стихотворение построено как монолог лирического героя. На это указывает форма глагола в 1 лице единственного числа («гляжу», «говорю», «мыслю»).



В этом произведении есть противопоставление: «улиц шумных» - «дубу уединенному». Образ «уединенного дуба» - один из главных в стихотворении и соотносится с внутренним миром лирического героя и самого поэта. «Дуб уединенный» - это метафора божественной сути природы и человека. Кроме эпитета «уединенный», поэт использует метафору «патриарх лесов», который «…переживет мой век забвенный, Как пережил он век отцов…»



Стихотворение построено на связи внутреннего мира героя с его ощущением внутренней отрешенности. Главный вопрос, который занимает главного героя:



И где мне смерть пошлет судьбина?



В бою ли, в странствиях, в волнах?



Или соседняя долина



Мой примет охладелый прах?



Герой пытается угадать знаки судьбы во время прогулок «вдоль улиц шумных», при посещении «многолюдных храмов», во время мечтаний и размышлений.



Все произведение проникнуто глубоким пониманием жизни, хотя авторская позиция не всегда бывает ясна:



Младенца ль милого ласкаю



Уже я думаю: прости!



Тебе я место уступаю.



Мне время тлеть, тебе цвести.



Лирического героя не радует вид младенца, его это настраивает на грустные мысли о смерти. Но в этих строках поэт передает и ощущение вечности жизни, он придает жизни движение, в которой и заключен смысл бытия.



Хочется отметить, что Пушкин почти всегда в своем творчестве писал про себя, про свою жизнь. Это ярко проявилось и в данном стихотворении, которое можно назвать духовным завещанием поэта:



И пусть у гробового входа



Младая будет жизнь играть



И равнодушная природа



Красою вечною сиять.



Хотя поэт и называет природу «равнодушной», в этих строках он утверждает ценность красоты, поэтому стихотворение, окрашенное в грустные тона, все же в финале оказывается светлым. .