Поэт А. С. Пушкин был ярым борцом за свободу и справедливость. Особенно сильно это выражено в "петербургском" периоде его творчества. В ту пору было развито декабристское движение. Было много недовольных правлением царя. Среди декабристов у поэта было немало друзей. Пушкин дружил с Чаадаевым, Рылеевым и другими. Он посещал их собрания, на которых высказывал свои мысли, относительно царского режима. Собрания эти были нелегальными, люди собирались на них тайно, но даже угроза ареста не могла остановить их.

В 1819 году Пушкин написал стихотворение "Деревня". Оно было посвящено проблеме крепостного права. Очень красивое, и вместе с тем, патриотическое стихотворение состояло из противоположных двух частей.

Первая часть, очень лирическая. В ней поэт воспевал красоту и величие русской природы. Он описывает великолепие деревенской жизни. Читая ее, попадаешь в волшебный, захватывающий мир лесов и полей. Мир, где царят покой и уют, дарящие силы и вдохновение поэту. Это место, в котором господствует гармония человека с природой, та гармония, которая есть в деревне, но отсутствует в большом городе.

Вторая часть, противоположна первой. Здесь нет места красоте и очарованию. В ней поэт рассказывает о тяжелой жизни бесправных крепостных крестьян. А также об их хозяевах: местных помещиках, превративших крестьян в рабов и угнетающие их. Он показывает всю беспомощность и бесправие простых людей против произвола их хозяев. А также равнодушие властей, которым нет дела до угнетенных крепостных крестьян.

Анализ стихотворения А. С. Пушкина "Деревня", говорит о том, что поэт хочет обратить внимание на такое жуткое и презрительное явление, как крепостное право. Пушкин призывает бороться с этим явлением и навсегда избавиться от него.

Поразительно, каким нужно обладать талантом, чтобы в одном стихотворении, показать две абсолютно разные стороны жизни. Анализ стихотворения Пушкина "Деревня", показывает, что под удивительной красотой русской деревни, скрывается убожество России того времени. Убожество, выраженное в угнетении одного человека, другим. Убожество, с которым надо бороться до конца, потому что ему не должно быть место в нашей жизни.

Поэт хочет показать и властям, и простым людям, насколько страшна сама идея, угнетения одним человеком, другого. И призывает к отмене крепостного права.