А. С. Пушкин написал свое знаменитое стихотворение «К Чаадаеву» в 1818 году. Это была эпоха декабристов. В этом стихотворении А. С. Пушкин выразил свое отношение к нынешнему режиму, деятельности власти, а также к действиям самого царя. Своими мыслями и чувствами он делиться с другом П. Я. Чаадаевым. Посвящая свое стихотворение другу, Пушкин надеется, что тот, полностью разделяет его мнение.

В это время, в настроении людей звучало недовольство царским режимом. И в анализе стихотворения А. С. Пушкина "К Чаадаеву", это выражено очень ярко. Оно выступает как стихийный протест, против безграничной власти царя, агитирует на борьбу с самодержавием. В нем выражено политическое настроение Пушкина и Чаадаева. Их идеи нашли поддержку среди населения не только Петербурга, но и всей России.

В самом начале правления Александра первого, народ возлагал на него большие надежды. Люди верили, что жизнь станет лучше. Но, вскоре, народ разочаровался в нем. Люди продолжали жить также бедно и тяжело, как раньше. Кроме того, его политика ужесточилась, особенно после войны 1812 года. Поэт в своем стихотворении, призывает бороться за свободу, он искренне верит, что однажды, народ скинет ненавистного царя, и самодержавие исчезнет.

В стихотворении Пушкина «К Чаадаеву», соединены и любовная лирика, и политические образы. В первой строчке стихотворение: «Любви, надежды, тихой славы», он показывает любовь героя к отчизне и его надежду на лучшее будущее, на то будущее, которое достоин народ его великой державы. Однако, уже во второй строке стихотворения: «Недолго нежил нас обман», говорится о том, что герой был жестоко обманут в своих надеждах, видно, как он разочарован и подавлен. Его душа стремится к борьбе за справедливость, за правду, за народ. А в строчках: «Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман», герой, как бы прощается со своей юностью, с первой любовью. Из них видно, что все свои силы, он готов направить на борьбу за свободу.

Анализ стихотворения А. С. Пушкина "К Чаадаеву", говорит о том, что для поэзии декабристов, характерен образ героя, для которого счастье родины, важнее собственного счастья. Поэтому, ради борьбы за свободу, он готов отказаться от любви. В произведениях Пушкина, присутствует и революционная, и любовная поэзия. Они существуют мирно, и прекрасно дополняют друг друга.