Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина «К* * *» («Я помню чудное мгновенье...»)

А. С. Пушкин – величайшее имя не только для русской, но и для мировой литературы. Этот поэт внес большие изменения в русский литературный язык, невероятно расширил рамки поэтических тем. Пушкин был великим человеком, со своим мировоззрением и особенно мудрым восприятием жизни.



Думаю, не будет ошибкой сказать, что одно из главных мест в его жизни занимала любовь. Любовная лирика Пушкина крайне богата и многогранна. Все произведения поэта, посвященные этой теме, проникнуты светлыми, нежными чувствами. Любовь, по Пушкину, – это естественное состояние души человека. Это чувство, приносящее радость, даже если оно не взаимно. Без любви нет настоящей жизни, а есть лишь пустое существование. Именно эту тему развивает Пушкин в своем стихотворении «К* * *».



Произведение было написано в 1825 году. Оно посвящено Анне Петровне Керн, возлюбленной поэта. Здесь лирическая героиня сравнивается с «мимолетным видением», «гением чистой красоты», озарившим жизнь героя:



Я помню чудное мгновенье:



Передо мной явилась ты,



Как мимолетное виденье,



Как гений чистой красоты.



В первых двух четверостишиях силен мотив воспоминания. Возлюбленная промелькнула в жизни героя подобно яркой вспышке, видению, и исчезла. Но воспоминания о ней надолго остались в душе героя:



В томленьях грусти безнадежной,



В тревогах шумной суеты



Звучал мне долго голос нежный



И снились милые черты.



Мы понимаем, что с последней встречи героев прошло очень много времени. Светлый образ возлюбленной стал стираться из памяти лирического героя: «Бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты…». Без любви жизнь героя потеряла смысл и стала тянуться тоскливо и вяло:



В глуши, во мраке заточенья



Тянулись тихо дни мои



Без божества, без вдохновенья,



Без слез, без жизни, без любви.



Последняя строка этого четверостишия особенно важна. Благодаря ей мы понимаем, что для лирического героя, равно как и для самого автора, жизнь и любовь – понятия равнозначные. И слезы здесь - как олицетворение глубоких чувств, душевных переживаний, радости сладостных минут. Яркая анафора в третьей и четвертой строке помогает автору с особой силой передать пустоту жизни лирического героя без любви.



Много лет герой жил, как во сне. Но вот возлюбленная вновь появилась в его жизни, и наступило радостное пробуждение:



Душе настало пробужденье:



И вот опять явилась ты,



Как мимолетное виденье,



Как гений чистой красоты.



Герой вновь обрел смысл жизни. Воскресла любовь, и его сердце застучало с новой силой. Лирический герой вновь одухотворен. Он опять живет, а не существует:



И сердце бьется в упоенье,



И для него воскресли вновь



И божество, и вдохновенье,



И жизнь, и слезы, и любовь.



Анафора в сочетании с многосоюзьем помогает автору передать восторг от возвращения любимой, наплыв чувств.



Важно отметить, что возлюбленная лирического героя абсолютно лишена плоти. Это воздушное создание, подобное «мимолетному видению». Автор называет ее «гением чистой красоты», тем самым стараясь передать всю силу своего восхищения чистой прелестью этой женщины. С ее приходом озаряется все вокруг. Без нее же жизнь теряет свой смысл и тоскливо тянется до тех пор, пока «мимолетное виденье» вновь не озарит ее своим светом. Это состояние автор передает с помощью кольцевой композиции стихотворения.



Произведение начинается с воспоминаний о большой любви. Подчеркивая очарование этого чувства, автор использует эпитеты «чудное мгновенье», «мимолетное виденье», «голос нежный», «милые черты». В середине стихотворения мы видим, что дни без милого образа невыносимо долго тянутся. Они серые, безжизненные, неэмоциональные. И здесь можно наблюдать уже совсем другие эпитеты: «порыв мятежный», «во мраке заточенья», «тянулись тихо». В двух последних четверостишиях «опять явилась ты», и герой ожил, пробудился ото сна и вновь упивается радостью влюбленности.



Стихотворение проникнуто особой красотой и очарованием благодаря своему размеру. Оно написано четырехстопным ямбом с пиррихием.



Это лирическое произведение во всей полноте передает позицию автора: без любви жизнь каждого человека бессмысленна. Никакие бытовые потрясения, повседневные заботы, мелкие жизненные радости не сравнятся с восторгом любовного чувства. Только в моменты влюбленности начинает петь душа, и все в мире преображается, приобретая свой особый смысл. .