Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина «К портрету Жуковского»

А. С. Пушкин написал стихотворение «К портрету Жуковского» в мае 1818 года. Оно посвящено В. А. Жуковскому. Поводом для создания этого стихотворения послужило появление портрета Жуковского работы Кипренского (гравирован Вендрамини). Стихотворение неоднократно перепечатывалось при жизни Пушкина. Автор в этом стихотворении пишет не о портрете, а о самом Жуковском. По строкам

« Его стихов пленительная сладость», мы видим, что А. С. Пушкин восторгается творчеством Василия Андреевича.

Это стихотворение глубоко личное, так как поэт излагает свои мысли. Жанром данного стихотворения является идиллия, иначе пастораль.

Александр Сергеевич хочет поведать нам в этом стихотворении о том, что творчество В. А. Жуковского никогда не умрет, оно будет жить вечно, такой смысл несут строки:

«Его стихов пленительная сладость

Пройдет веков завистливую даль».

А в конце стихотворения повествуется о прекрасном творчестве Жуковского, то есть о том, что от него «утешится печаль», и «задумается радость».

Автор в этом стихотворении использует много троп. В основном это олицетворения. Например, «пленительная сладость пройдет веков завистливую даль», «вдохнет о славе младость», «утешится печаль», «задумается радость».

Данное стихотворение написано в ямбе.

«Его стихов пленительная сладость

Пройдет веков завистливую даль,

И, внемля им, вздохнет о славе младость,

Утешится безмолвная печаль

И резвая задумается радость. »

Мысли, изложенные А. С. Пушкиным в этом стихотворении, близки мне по смыслу, потому что я согласна с тем, что В. А. Жуковский пишет необыкновенно красивые стихотворения и баллады. Его творчество – вечно. .