Анализ стихотворения А.С. Пушкина «К***»(«Я помню чудное мгновенье»)

«Я помню чудное мгновенье» является образцом любовной лирики. Размер стиха – четырехстопный ямб. Благодаря повторению некоторых строк наблюдается некая певучесть произведения. При обращении к любимой автор использовал инверсию, с которой строки наполнены нежностью.

А. С. Пушкин посвятил это стихотворение А. П. Керн. С ней он столкнулся в северной столице 1819 года. Произведение было сочинено жарким летом 1825, когда Анна была в Тригорском доме недалеко от Михайловского поместья поэта.

Проводя анализ стихотворения «Я помню чудное мгновенье» не возникает сомнений в его автобиографичности. Но при этом автор оставил завесу тайны над именем красавицы, милой его сердцу. Лик героини лишен точного описания. Поэт видел ее смыслом жизни, а не просто сильнейшим чувством, которое пронизывает изнутри. Именно поэтому он придал своей возлюбленной облик ангела небесного, необъяснимого чуда. Влюбленному Пушкину прожитые без любимой годы представляются бесцельными, мрачными.

В произведении можно наблюдать 3 части.

В начальной части представлены мысли о том «чудном мгновении», о моменте, когда его жизнь перевернулась навсегда после встречи с «гением чистой красоты» (заимствование из стихотворения Жуковского).

Во второй поэт описывает свою жизнь до памятной встречи, насколько она была скудной на радости, «без вдохновенья». И лишь мысли о любимой спасали его, не давая кануть в пучину отчаяния. Он бунтовал против серой повседневной жизни, вызывающей лишь «грусть безнадежную». Без любви жизнь представляется герою пустой, блеклой. Его душа томится и жаждет к родной и нежной сударыне. Однако вихрь событий начал забирать у героя светлый образ. Герой запамятовал о самом главном в его жизни, потеряв самого себя, отступившись от своей мечты.

И в третьей части анализ стихотворения «Я помню чудное мгновенье» мы наблюдаем пробуждение внутреннего я от лихорадочного сна после появления красавицы-возлюбленной. Прошли года. И свершилось сказочное событие: они снова вместе. Любимая возвращает персонажа к бытию. Упоение, поражающее своим спокойствием и светом, превращается в пик чувств, эмоциональный всплеск.

Окружающая вселенная вновь дарит радость, краски благодаря любви стали ярче и насыщеннее. Поэт приходит к выводу, что любовь к женщине является основой мироздания.