Анализ стихотворения А.С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла»

Это стихотворение А. С. Пушкин написал в 1829 году, когда путешествовал по Закавказью. Тогда он любил Наталью Гончарову, но не мог надеяться жениться на ней, и это во многом повлияло на его поэзию того периода.

Это произведение чаще всего называют элегией, и, как покажет дальнейший анализ стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла», совершенно не зря.

Стихотворение целиком посвящено любовной тематике, несмотря на то, что состоит оно из описания природы, посредством которого поэт показывает свое душевное состояние, любовное стремление и невозможность соединиться с любимой, что можно доказать, проведя построчный анализ стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла».

Как мы видим, первые же две строки посвящены предметам, очень отдаленным друг от друга – высоким холмам и реке, текущей глубоко в скалах под ногами, что уже поднимает тему двух основ, противоположных друг другу. Тему противоположности, или несочетаемости Пушкин развивает в дальнейших строках, упоминая о сочетании чувств «грустно и легко», которые трудно даже представить вместе, и это гармонично ложится на уже данное им описание пейзажа.

Уже в следующих словах мы можем получить объяснение происходящего: все помыслы поэта стремятся к его неизвестной нам возлюбленной, которая является ему светлым обликом, затмевающим собой даже эту грусть. Однако в последующих строках интонация меняется вновь, становится более напористой и напряженной, отбросив прежнее печальное смирение, и это делает особенно подчеркнутыми и сильно звучащими слова заключительные слова о необходимости любви для сердца.

При этом А. С. Пушкин практически не использует средств художественной выразительности, например, метафора в этом стихотворении только одна, да и та так проста и привычна, что мы почти не считаем ее метафорой. Все это позволяет рассматриваемому произведению стать максимально простым и очень точно передающим как эмоциональный фон героя, а также то, насколько он связан с описываемым пейзажем вокруг, посредством которого и происходит передача. Это один из традиционных приемов поэзии А. С. Пушкина.

В основе поэтической структуры этого стихотворения лежит ямб, объединенный перекрестной рифмой, позволяющей передать общее неспешное течение «рассказа» в этом произведении.