Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Погасло дневное светило"

Это первое стихотворение крымского цикла элегий. Сначала поэт воспевает дальние края, их неизвестность и стремится к ним. В мечтах, ему кажется, что там лучше, чем дома. Его манят их величие и загадочность. Его душа рвется навстречу увлекательным путешествиям и небывалых впечатлений. Это является, так называемой первой частью произведения.

Далее следует вторая. В ней описываются покинутые «отеческие края». Две части произведение, как бы противопоставляются друг другу. Делая анализ стихотворения Пушкина "Погасло дневное светило", приходишь к выводу, что чужие неведанные страны, кажутся ему "волшебным краем", где все уютнее и гармоничнее, чем на родине. Свои же "отеческие края", он описывает как "брега печали, где нет места для радости и счастья. Места, из которых ему хочется бежать без оглядки. Ведь именно там, разрушились его мечты, надежды и ожидания. Ему хочется покинуть отчий дом как можно скорее, потому что в дальнейшем, здесь его ждет лишь тоска и разочарование. Может быть, на это повлияли какие-то события из его личной жизни, а может быть все это лишь плод его фантазии. Нам это не известно.

Анализ стихотворения "Погасло дневное светило", показывает, что это произведение, является началом периода романтизма в творчестве великого поэта. И это подтверждает ряд признаков. Например, беглец, который покинул родной дом, но в тоже время безумно скучает по своему краю. Погружение в "безумную любовь", разочарование и обман.

Также, анализ стихотворения "Погасло дневное светило", указывает на романтическое настроение поэта во время написания произведения. Все краски и явления природы, он возвеличивает. Вместо моря, он пишет "угрюмый океан", пишет не просто берег, а горы. А ветер и туман присутствуют в его произведении одновременно. Все это указывает на романтику и влюбленность поэта, которые так характерны для его поэзии.

В основном, вся поэзия Пушкина, просто пронизана любовной лирикой. Это не удивительно. Ведь, если верить историкам, Пушкин обладал романтической и влюбчивой натурой. И для того, чтобы создавать такие поэтические поэмы, поэту необходимо было находиться в любовном состоянии. Так это или нет, доподлинно нам не известно. До нас лишь дошли его стихи и поэму, которые во все времена считались, и будут считаться непревзойденными шедеврами.