Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Вновь я посетил…»
В творчестве А. С. Пушкина нашли свое отражение все литературные жанры и направления. Среди поэм, сказок, романов и повестей достойное место занимают так называемые стихи - послания, обращенные к будущим поколениям.
К их числу относится и стихотворение «Вновь я посетил…». Оно было написано автором осенью 1835 года, при посещении им села Михайловское, после длительного перерыва. Для России это было время царствования Николая I, разрешившего Пушкину жить в Москве после ссылки. Начало тридцатых знаменуется значительной творческой активностью Пушкина.
Его писательский и поэтический гений в тот период достигли подлинной зрелости и мудрости. Наряду с большими историческими произведениями, Пушкин создает тихие стихи, небольшие размышления, поэтические послания потомкам.
Посещая семейное имение Тригорское, Пушкин останавливается и в Михайловском и находит там все прежним, кроме смерти старой няни и выросшей молодой поросли возле старых знакомых сосен. В письме к жене Пушкин пишет, что ему «досадно смотреть на эту молодую сосновую семью, как досадно видеть молодых кавалергардов на балах, на которых он сам уже не пляшет».
В начале стихотворения ясно угадывается грусть о былом, о безвозвратно ушедших днях молодости. Но по ходу повествования грусть рассеивается и уступает место светлым чувствам, связанным с приходом нового поколения, с зарождением молодой жизни. По-моему, основной идеей стихотворения можно назвать слова автора «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» - как символ передачи молодому поколению наследия отцов, надежду на достойное продолжение жизни.
По содержанию стихотворение можно разделит на три части. В первой автор повествует о себе, упоминает о своей ссылке в Михайловское,
«…где я провел изгнанником два года незаметных».
С момента его ссылки прошло десять лет, и за эти годы автор сильно переменился:
«И сам, покорный общему закону, переменился я…»
Можно догадаться, что с годами Пушкин «сделался иным».
Вторая часть стихотворения посвящена изображению дорогого сердцу уголка, описанию природы, воспоминаниям о прошедшей молодости:
«Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим – и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны…»
И третья, финальная часть, в которой поэт приветствует новую молодую жизнь, как символ нового поколения.
При этом изображенные автором «опальный домик», «лесистый холм»,«три сосны» являются символическими образами, переносящими нас в былые времена. И вот рядом с ними появляются образы нового поколения:
«…младая роща разрослась,
Зеленая семья, кусты теснятся
Под сенью их как дети».
Очень просто и верно изобразил Пушкин в своем стихотворении воспоминания о былых, безвозвратно ушедших днях, прошедшей молодости, неизбежную смену поколений и принятие другой молодой жизни.
Его напутственные строки «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» стоят в начале начал каждого поколения. .