Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Вновь я посетил…»

В творчестве А. С. Пушкина нашли свое отражение все литературные жанры и направления. Среди поэм, сказок, романов и повестей достойное место занимают так называемые стихи - послания, обращенные к будущим поколениям.

К их числу относится и стихотворение «Вновь я посетил…». Оно было написано автором осенью 1835 года, при посещении им села Михайловское, после длительного перерыва. Для России это было время царствования Николая I, разрешившего Пушкину жить в Москве после ссылки. Начало тридцатых знаменуется значительной творческой активностью Пушкина.

Его писательский и поэтический гений в тот период достигли подлинной зрелости и мудрости. Наряду с большими историческими произведениями, Пушкин создает тихие стихи, небольшие размышления, поэтические послания потомкам.

Посещая семейное имение Тригорское, Пушкин останавливается и в Михайловском и находит там все прежним, кроме смерти старой няни и выросшей молодой поросли возле старых знакомых сосен. В письме к жене Пушкин пишет, что ему «досадно смотреть на эту молодую сосновую семью, как досадно видеть молодых кавалергардов на балах, на которых он сам уже не пляшет».

В начале стихотворения ясно угадывается грусть о былом, о безвозвратно ушедших днях молодости. Но по ходу повествования грусть рассеивается и уступает место светлым чувствам, связанным с приходом нового поколения, с зарождением молодой жизни. По-моему, основной идеей стихотворения можно назвать слова автора «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» - как символ передачи молодому поколению наследия отцов, надежду на достойное продолжение жизни.

По содержанию стихотворение можно разделит на три части. В первой автор повествует о себе, упоминает о своей ссылке в Михайловское,

«…где я провел изгнанником два года незаметных».

С момента его ссылки прошло десять лет, и за эти годы автор сильно переменился:

«И сам, покорный общему закону, переменился я…»

Можно догадаться, что с годами Пушкин «сделался иным».

Вторая часть стихотворения посвящена изображению дорогого сердцу уголка, описанию природы, воспоминаниям о прошедшей молодости:

«Вот опальный домик,

Где жил я с бедной нянею моей.

Вот холм лесистый, над которым часто

Я сиживал недвижим – и глядел

На озеро, воспоминая с грустью

Иные берега, иные волны…»

И третья, финальная часть, в которой поэт приветствует новую молодую жизнь, как символ нового поколения.

При этом изображенные автором «опальный домик», «лесистый холм»,«три сосны» являются символическими образами, переносящими нас в былые времена. И вот рядом с ними появляются образы нового поколения:

«…младая роща разрослась,

Зеленая семья, кусты теснятся

Под сенью их как дети».

Очень просто и верно изобразил Пушкин в своем стихотворении воспоминания о былых, безвозвратно ушедших днях, прошедшей молодости, неизбежную смену поколений и принятие другой молодой жизни.

Его напутственные строки «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» стоят в начале начал каждого поколения. .