Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Во глубине сибирских руд»

Сегодня мы прикоснёмся к творчеству А. С. Пушкина через анализ стихотворения «Во глубине сибирских руд». Данное произведение было написано А. С. Пушкиным на рубеже 1826 и 1827 годов. И даже неприятные события, связанные с 1925 годом не смогли умерить пыл Пушкина и страсть к свободе. Автор писал данное стихотворение в качестве дружеского послания декабристам, сосланным на рудники, пытаясь их поддержать, чтобы они не падали духом. Ведь очень важно не сломаться в тяжелые времена, пока есть ощущение того, что в тебя верят, это помогает человеку справиться с трудностями. Помочь передать каторжникам его послания вызвалась А. Г. Муравьева, которая, как и множество жен того времени, отправилась к сосланному мужу.

Анализ стихотворения «Во глубине сибирских руд» раскрывает наиболее актуальную и животрепещущую тему для Пушкина – тему свободы. Из стихотворения видно, что автор сочувствует декабристам и поддерживает их, призывая к терпению, он верит в них, верит в то, что они сильны духом и их помыслы и убеждения непоколебимы, а идеи не лишены смысла. Автор призывает декабристов не терять веру и надежду, говоря, что надежда укрепляет веру в будущее и придает моральные силы для преодоления трудностей. Он сравнивает надежду с сестрой несчастья, имея в виду то, что надежда всегда возникает только тогда, когда случается что-то плохое, и главное - не терять ее на протяжении черной полосы. Если есть надежда, то есть и радость и бодрость в тяжелой каторге от того, что это закончится, и они все вернутся к своему привычному образу жизни. Пушкин пишет о том, что у сосланных есть друзья и близкие люди, которые их любят и для их любви нет преград, как нет преград для его мыслей по поводу свободы. Пушкин поддерживал декабристов, но не тотально во всей их идеологии.

В последнем четверостишии Пушкин призывает каторжников к вере в свободу и к хорошему финалу. Возможно, автор выражает мысль о том, что придет конец тирании царя и наступит время свободы слова. Последняя строчка символизирует то, что они по-прежнему не одиноки в своих мыслях и стремлениях, что есть соратники, которые их поддерживают и непременно помогут подняться на ноги и продолжить борьбу.

Существует историческое упоминание о том, что каторжники получили письмо Пушкина, это было очень ярким, счастливым моментов в их нелегкой жизни, и оно действительно помогло им перенести все тяготы и неприятности, связанные со ссылкой.