Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье..."

Стихотворение «Я помню чудное мгновенье» было написано А. С. Пушкиным в 1825 г. Это лирическое произведение посвящено А. П. Керн. В его основу положены реальные факты биографии Пушкина.

В заглавной строфе описывается первая встреча поэта и его возлюбленной. Пушкин характеризует этот момент очень яркими, выразительными эпитетами («чудное мгновение», «мимолетнее виденье», «гений чистой красоты»). Любовь для поэта – это глубокое, искреннее, волшебное чувство, которое полностью захватывает его.

Дальнейшие три строфы стихотворения описывают следующий этап в жизни поэта - его изгнание. Тяжелое время в судьбе Пушкина, полное жизненных испытаний, переживаний. Это время «томленья грусти безнадежной» в душе поэта. Расставание с его юношескими идеалами, этап взросления («Рассеял прежние мечты»). Возможно, были у поэта и моменты отчаяния («Без божества, без вдохновенья») Упоминается также о ссылке автора («В глуши, во мраке заточенья …»). Жизнь поэта словно замерла, потеряла смысл.

В дальнейшем поэт вновь встречает любовь своей молодости, о чем повествуют заключительные строфы стихотворения. Пятая строфа очень похожа на первую. Пушкин пробуждается, возрождается. Вместе с прекрасной музой к поэту возвращается вдохновение, желание творить.

Данное стихотворение написано пятистопным ямбом с перекрестной рифмой. Ритм четкий, композиция очень музыкальна. .