Сочинение Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Заклинание"

Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Заклинание» – одно из наиболее известных произведений в любовной лирике поэта.

Оно было написано в 1830 году, в период Болдинской осени. Считается, что «Заклинание», как и написанное в то же время стихотворение «У берегов отчизны дальней», посвящено Амалии Ризнич; однако существует мнение, что первое связано с воспоминанием об умершей гречанке Калипсо Полихрони. Свидетельством этому может служить имя, которым окрещена умершая возлюбленная – Леила, имя, которым в пушкинских стихотворениях неоднократно была названа Калипсо.

Сквозь текст проступает основная мысль: любовь – длиннее жизни. В контексте пушкинского творчества это вполне закономерно; вспомним хотя бы строки из его стихотворения «Что в имени тебе моем. . . »:

Но в день печали, в тишине,

Произнеси его, тоскуя;

Скажи: есть память обо мне,

Есть в мире сердце, где живу я,

где столь же ясно прочитываема идея: любовь живет в сердцах любящих и после смерти одного из них. И «Заклинание» полно живой тоски, заклинающей любимую вернуться и проклинающей все, что свело ее в могилу.

Стихотворение проникнуто сильными переживаниями, сильными эмоциями; меж его строк читателю грезятся мрак и ночь. Обращение к загробному миру отбрасывает на слова тень мистицизма, погружает в «темные» ощущения романтического «безумия». Между тем в лирическом герое нет никаких противоречий, сомнений: после долгих мук он уверенно зовет «возлюбленную тень», не боясь того, что она может предстать чем-то ужасным, похожим на кошмар. . . Горячее и искреннее признание завершает стихотворение (что контрастирует с общей атмосферой холодного загробного мира, представленного в предыдущих строках): «Хочу сказать, что все люблю я, что все я твой. . . ».

Интонация и смысл стихотворения полностью переносят нас в мир, далекий от материального. Это потусторонний мир ночи и тайны, слез и холода, отчужденный, мир образов, связующий со смертью и принадлежащий погубленной любви. Лирический герой обращается к реальности только в строках «. . . людей, чья злоба Убила друга моего. . . », но и там он отрицает жестокость человеческого общества.

В этом отчужденном мире выделить можно только два основных образа: лирического героя и его возлюбленной. Они-то и обозначены отдельно от всего реального, в стороне, как бы наедине, что ставится в прямое противоречие с тем, что они разлучены. «Возлюбленная тень» – явление туманное; оно описано многими словами, и описание сводится в одну строфу, вторую по счету. Можно предположить, что в этой строфе лирический герой характеризует ее следующим образом: изображает ее предсмертное состояние: «. . . Как ты была перед разлукой, Бледна, хладна, как зимний день, Искажена последней мукой. . . »; за этим следует строка «Приди, как дальняя звезда. . . », обозначающая возлюбленную лирического героя такой, какой она была для него при жизни (предположим, «звездой», которая осветила его жизнь); любовь потеряна, ее нельзя найти в физическом обличье, - это подчеркнуто словами «. . . Как легкий звук иль дуновенье. . . ». И последняя характеристика – «ужасное виденье» – как дань устоявшейся традиции представлять усопших в виде наводящих страх призраков. Во всех этих строках использовано одно и то же сочетание тропов – эпитет и сравнение (причем в соседних стихах это – антитеза), чем достигается эффект полной завуалированности Леилы как художественного образа.

Лирический герой – «заклинатель» – поглощен отнюдь не размышлениями о жизни и смерти, тайнами загробной жизни; его внимание занято даже не собственной болью потери («Зову тебя не для того .

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