Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро»

Стихотворение «Зимнее утро» Пушкин написал в 1829 году. Будучи человеком, особо точно чувствующим слово и умеющий им управлять, в нескольких строчках передаёт и восхищение природой, а вместе с тем и красавицей, уныние от хмурой погоды и мечты влюблённого человека.

Анализ стихотворения Зимнее утро позволяет разглядеть в каждой строфе различные образы. Каждые 6 строчек, как отдельная глава, разыгрывающаяся в своей мизансцене. Начинается с пробуждения красавицы «Пора… …проснись» и оживление природы наступлением морозного и солнечного дня. Красавица здесь главное действующее лицо наравне с природой – они прекрасны: природа чудесна, красавица прелестна, и значимость её красоты приравнивается к значимости полярной звезды – «Звездою севера явись».

Повествование не может быть однородным, иначе оно будет скучным, должно что-то будоражить, и далее раскрывается неутомимая мощь природы, бушевавшей прошедшим вечером с вьюгой и мглой.

Но счастье пришло вновь – буря отступила, небо заголубело! В описании чудесного утра задействованы лишь несколько строчек, но они вызывают в воображении красочные образы зимнего пейзажа. Будто нарисованными кажутся воображаемые художественные образы, и кожей ощущается сильный мороз, и даже реалистично «ель сквозь иней зеленеет», и хочется кричать от радости, когда видишь, как «Великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит» и «речка подо льдом блестит».

В четвёртой строфе сравниваются радужное утро и тепло домашнего очага, но утро всё же холодное, от этого ещё веселее «Трещит натопленная печь» и комната кажется уже не просто светлой, она стала будто озарённой «янтарным блеском», а на душе становится теплее. Счастье переполняет, и почему бы не прокатиться в санках?

Анализ стихотворения Зимнее утро позволяет сильнее прочувствовать, как кажется именно то, что чувствовал поэт, когда писал эти строки, и вместе с ним пережить самое главное, которое, как всегда впереди, в мечтах. А ведь в заключительной строфе радость уже бурлит в желании путешествовать с красавицей, которой умиляешься, которая для рассказчика является принцессой, он уже не может ждать и настойчиво предлагает прокатиться с ветерком в конной упряжке. Не давая ей опомниться, перечисляет красоты, которые им непременно приятно будет посетить вместе: поля, леса, берег, важные для них обоих.