Сочинение Анализ стихотворения А.С.Пушкина "Вновь я посетил"

В 1835 году Пушкин последний раз побывал в Михайловском – на похоронах матери. В том же году было написано стихотворение «Вновь я посетил…» - поэтический итог жизни. Стихотворение вбирает в себя весь жизненный опыт, но не повторяет его, а преображает. Этот стих относится к философской лирике. Пушкин размышляет о жизни, смерти, связи природы и человека.

В этом стихотворении часто используются дефисы и психологические паузы. И вообще, это стихотворение начинается с многоточия и это доказывает то, что все оно основано на воспоминании. Пушкин рассказывает в нем о том, как через десять лет приехал в Михайловское, но он уже не такой, каким был прежде, он изменился:

Уж десять лет ушло с тех пор – и много

Переменилось в жизни для меня,

И сам, покорный общему закону,

Переменился я…

Но в нем еще живы воспоминания об этом месте:

И, кажется, вечор еще бродил

Я в этих рощах.

Ему стоит только посмотреть на знакомые холмы, нивы, как он вспоминает о том, что недавно здесь «сиживал», он смотрит на озеро и вспоминает о южной ссылке в Крым и Одессу. Но в то же время «иные берега, иные волны» можно сравнить с берегами и волнами жизни, то есть жизнь сравнить с морем. Море может бушевать и, наоборот, быть спокойным, тихим и мирным. Так и жизнь может быть бурной и спокойной.

И вот, Пушкин «на границе владений дедовских». Он видит три сосны, слышит шорох и шум их вершин. Мы это тоже наблюдаем, благодаря аллитерации звука [ш]. Пушкин рад тому, что они все те же, что не изменились так же, как и он, «все тот же их знакомый уху шорох». Он видит молодую рощу, которая разрослась около их устарелых корней, которую он не знает и прежде не видел, но Александр Сергеевич ее приветствует и принимает. Поэт сравнивает эту рощу с зеленой семьей, с детьми. Это говорит о том, что жизнь продолжается, кто-то умирает, кто-то рождается, что смерть неизбежна, но ее нельзя боятся, страшиться, и она не отменяет бесконечной любви Пушкина к жизни.

В конце стихотворения звучит радостное приветствие: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!». Так он приветствует молодую и незнакомую рощу. Он немного опечален из-за того, что ему не суждено ее увидеть в расцвете сил и лет:

Увижу твой могучий поздний возраст,

Когда перерастешь моих знакомцев

И старую главу их заслонишь

От глаз прохожего.

Но поэт уверен, что его внук как-то здесь пройдет, услышит их приветный шум и «обо мне вспомянет».

Идейный смысл этого стихотворения заключается в связи человека с природой, гармонии с ней, а также вязи разных поколений, эпох человеческой жизни. В этом стихотворении отразилась сущность пребывания человека в жизни. Но не многим дано ответить на этот вопрос в стихотворении. Только тот, кто сожжет понять, осознать и принять гармонию природы, почувствовать ее, вслушаться в каждый ее шорох и звук, почувствовать музыку природы, в силах ответить для себя на вопрос о пребывании человека в жизни, ценить и любить жизнь, как А. С. Пушкин: благодарно и безгранично и не испугаться неизбежной смерти!.