Сочинение Анализ стихотворения А.Т. Твардовского «У славной могилы»
64 года озаряет нашу страну свет победы в Великой Отечественной войне. Нелегкой ценой досталась она советскому народу, который долгих 1418 дней шел дорогами тяжелейшей войны, чтобы спасти свою родины и всю Европу от фашизма.
Сердцу каждого дорог праздник Победы.
Мы не видели войны, но знаем о ней по многочисленным произведениям советских авторов, в чьем творчестве нашла отображение военная тематика.
Среди них талантливый поэт А. Т. Твардовский, посвятивший событиям второй мировой много стихов и поэм.
Его стихотворение «У славной могилы» было написано в 1943 году, когда автор был уже довольно известным поэтом. Твардовский в нем не изображает никакого эпохального исторического момента, он описывает обычную драматическую ситуацию, которые часто случаются на войне – прощание с погибшим командиром полка.
Каждая строка стихотворения впитала в себя трагизм того времени. Основная тема произведения – ощущения солдата, похоронившего когда-то в смоленских лесах своего командира, ставшего для бойцов «героем отцом».
Первая часть стихотворения – воспоминания о событиях двухлетней давности, когда во время отступления полк потерял своего командира:
Нам памятна каждая пядь
И каждая наша примета
Земли, где пришлось отступать
В пыли сорок первого лета.
Обращаясь к прошлому, Твардовский называет память об этом человеке «святой»:
«Но эта опушка борка
Особою памятью свята…»
Вторая часть стихотворения – строки, впитавшие в себя горечь потери и душевное напряжение от последних прощальных минут с родным командиром:
«Прости, оставайся, родной!»
Эта часть описывает, и горькие приметы того времени: безымянные могилы в лесах, похороны под огнем противника, короткие привалы в перерывах между боями:
И в желтой могиле на дне
Мы хвои зеленой постлали,
Чтоб спал он, как спят на войне
В лесу на коротком привале.
Основные мотивы третьей части – вечная память погибшему командиру, гордость за его подвиг:
«Над этой могилой скорбя,
Склоняем мы с гордостью знамя».
Основной художественной особенностью произведения является его подлинность, искренность чувств, трагизм, человеческая драма.
Стихотворение пронизано щемящими и грустными интонациями от «великого прощания» с погибшими героями войны.
Последние строки стихотворения – нравственное завещание всем поколениям беречь память о войне, о подвигах советского народа, о героях-победителях.
«А нынче, родимый, ты с нами». .