Анализ стихотворения А.Т. Твардовского «Вся суть в одном-единственном завете...»

В 1958 году А. Т. Твардовский написал замечательное стихотворение. Оно называется «Вся суть в одном единственном завете…» Сделаем анализ стихотворения «Вся суть в одном единственном завете …». Это небольшое стихотворение, можно сказать даже маленькое. Оно состоит всего из двенадцати строчек, но в нем заложен глубокий смысл. Это то стихотворение, в котором знаменитый поэт выразил свое жизненное кредо. Согласитесь, что подобные стихи есть практически у каждого поэта, как у поэтов прошлых лет, так и у самых современных. Например, Пушкин таким стихотворением может считать «Пророка».

Это стихотворение Твардовского отражает все его принципы, к которым Твардовский ссылается в своем творчестве. Главной темой стихотворения считается «поэт и поэзия», то есть сам стихотворец и его творчество. Эти два понятия просто не разделимы. В данном стихотворении поэт предстает необычным человеком. Он - пророк, творец, волшебник. Только ему известно, какое-то тайное знание, которого не знает больше никто. И этим знанием поэт не намерен делиться ни с кем. Наоборот, он гордится собой и тем, что ему известно что-то важное. Причем, эту тайну он знает лучше всех других, живущих на земле людей, он имеет к ней прямое отношение. А то, что это знание очень важное становится ясно еще с первых строк данного стихотворения. Анализ стихотворения «Вся суть в одном единственном завете …» дает понять, что поэты необычные люди. Это своеобразная грань между ними и людьми.

У других поэтов это стихотворение должно вызвать чувство гордости за то, что они представляют собой особую категорию творческих людей. Раскроем основной секрет этого стихотворения. Он заключается в каком-то тайном знании, которое подвластно только поэтам. В последних строках стихотворения описана вся его суть. Мы наконец-то понимаем, о чем идет речь, почему поэты такие всемогущие.

Творческие талантливые личности наделены особой силой, поступают так, как им хочется. И нельзя не согласиться с тем, что это самые настоящие волшебники литературного слова. Действительно, порой создаются такие чудесные произведения, в которых чувствуется эта волшебная сила. Одним из таких произведений считается стихотворение А. Т. Твардовского. Помимо этого замечательного стихотворения у поэта есть и другие не менее вдохновляющие литературные шедевры.