Сочинение Анализ стихотворения - Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Фонтану Бахчисарайского дворца"

Свободная тема "Анализ стихотворения" - сочинение "Анализ стихотворения А. С. Пушкина "Фонтану Бахчисарайского дворца""



Стихотворение А. С. Пушкина "Фонтану Бахчисарайского дворца" было написано в 1824 году во время его ссылки в село Михайловское, "в дальний северный уезд". Поэт жил один в пустом доме, в глуши псковских лесов. Пушкин мучился, вспоминал Юг, Крым.

Стихотворение отражает его впечатление от посещения Бахчисарая. В 1820 году он побывал в этом крымском городе и осмотрел ханский дворец. Перед Пушкиным открылась весьма неприглядная картина. "Вошед во дворец, - вспоминает поэт в отрывке из письма, - увидел я испорченный фонтан; из заржавой трубки по каплям падала вода. Я обошёл дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает…"

Однако в стихотворении вместо "заржавой трубки" и прозаических "капель" возник фонтан, поэтически идеализированный:

Твоя серебряная пыль

Меня кропит росою хладной…

Сюжет произведения связан с крымской легендой о польке - пленнице ханского гарема, Марии Потоцкой, которую поэт услышал ещё в Петербурге, в семье Раевских. Это повествование стало толчком к созданию стихотворения.

Основной темой стихотворения является любовь воображаемых героинь поэмы "Бахчисарайский фонтан":

Или Мария и Зарема

Одни счастливые мечты?

Иль только сон воображенья

В пустынной мгле нарисовал

Свои минутные виденья,

Души неясный идеал?

Эти романтические образы символизируются двумя розами:

Фонтан любви, фонтан живой!

Принёс я в дар тебе две розы.

Речь идёт о "счастливых мечтах поэта" - Марии и Зареме. Образы двух героинь даны лишь как "сон воображенья" автора вне связи с историко-культурными проблемами. Зато в описании фонтана мы находим символ, подчёркивающий контраст двух цивилизаций.

Пушкин придал своему стихотворению восточный колорит. Отсюда не свойственный поэту украшенный, метафорический стиль ("поэтические слёзы", "серебряная пыль", "светило бледное гарема", "ключ отрадный"), помогающий перенестись в ханский дворец и ощутить таинственное веяние прошлого.

Эмоциональность произведения достигается выразительными эпитетами: "фонтан живой", "фонтан печальный", "неясный идеал", "пустынная мгла", "сон воображенья".

В стихотворении звучат философские размышления о тленности человеческих чувств, поэтому язык произведения богат старославянизмами: "немолчный", "говор", "хладный", "вопрошал", "светило", "виденье", "ужель", "хвала", "забвенно".

Произведение написано четырёхстопным ямбом.

Фонтан любви, фонтан живой!

Принёс я в дар тебе две розы.

В первом четверостишье рифма перекрёстная.

Фонтан любви, фонтан живой!

Принёс я в дар тебе две розы.

Люблю немолчный говор твой

И поэтические слёзы.

Во втором четверостишье - охватная.

Твоя серебряная пыль

Меня кропит росою хладной:

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!

Журчи, журчи свою мне быль…

Композиционно произведение можно разбить на две части. В первой поэт обращается к фонтану, как к символу любви. Во второй части автор переносится мыслями в далёкие времена, пытаясь представить себе героинь, Марию и Зарему, в стенах Бахчисарайского дворца. Размышления о прошлом фонтана навевают грустное настроение. ("Фонтан любви, фонтан печальный!")

Благодаря мастерскому владению звуком, поэт добивается эффекта непрекращающегося, падающего потока воды:

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!

Журчи, журчи свою мне быль…

Мы словно слышим "немолчный говор" фонтана.

Напевность, плавность тона достигается за счёт ассонанса (в стихотворении чередуются гласные о-а-ю-е:

"Фонтан любви, фонтан живой!")

Удачно сочетаются гласные и согласные звуки, часто используются сонорные звуки

("Фонтан любви… люблю немолчный…")

Величайшее мастерство Пушкина состоит в том, что этот удивительный подбор звуков сделан непринуждённо, как бы незаметно; слова выбраны не по звуковому составу, а по смыслу. Читая это стихотворение, думаешь, что других каких-нибудь слов здесь и не могло быть.

Для поэта важно не только нарисовать картину фонтана, но и передать ощущения, которые он в нём рождает. С этой целью Пушкин использует приём умолчания: многоточия во второй

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!

Журчи, журчи свою мне быль…

и третьей строфе

Но о Марии ты молчал…



Риторические вопросы и восклицания ("Фонтан любви, фонтан печальный!", "И здесь ужель забвенно ты?", "Или Мария и Зарема одни счастливые мечты?"), назывные предложения ("Светило бледное гарема!", "Фонтан любви, фонтан живой!") придают стихотворению торжественность и откровенность.

Формы глаголов первого лица и употребление личного местоимения "я" помогают почувствовать присутствие лирического героя в образе самого автора ("Люблю немолчный говор твой!, "И я твой мрамор вопрошал", "Принёс я в дар тебе две розы").

Стихотворение относится к любовной лирике Пушкина, к жанру лирического произведения. Ключевым словом произведения является слово "люблю" ("фонтан любви", "люблю немолчный говор").

Таким образом, анализ содержательной и языковой сторон стихотворения "Фонтану Бахчисарайского дворца" позволяет нам увидеть в Пушкине великого художника слова, создавшего яркие образцы русской поэзии, глубокие по содержанию и изящные по форме. Поэтому, вновь и вновь обращаясь к творчеству А. С. Пушкина, хочется воскликнуть:

…вздохну в восторге молчаливом,

Внимая звуку струн твоих.

