Сочинение Анализ стихотворения «Анчар»

Особенную остроту в условиях последекабрьской действительности приобретала проблема ценности человеческой личности, места человека в мире, его права на жизнь и права на его жизнь со стороны другого человека.

Глубоким обобщением этой проблемы в художественных образах явилось стихотворение «Анчар».

«Анчар» - одно из высших достижений мировой лирической поэзии, где сила и глубина мысли соединились с предельной сжатостью словесного выражения.

Это стихотворение также символического звучания.

Что послужило толчком к созданию стихотворения?

Очевидно, что Пушкин при его неизменном интересе к русской литературе и периодике мог прочесть заметку о ядовитом дереве, растущем на острове Ява.

Но для того, чтобы понять психологический настрой, обусловивший особенности пушкинской интерпретации сухих журнальных сведений об осужденных на смерть преступниках, которым представлялась возможность использовать последний шанс спасти свою жизнь – добыть яд, нужно хотя бы в общих чертах представить себе круг мыслей, переживании и настроений Пушкина, определявших его взаимоотношение с действительностью этого времени.

Размышление о причинах и последствиях поражения декабрьского восстания и явилось той психологической почвой, которая обусловила особенности его стихотворения об анчаре, потрясающего по силе проявления пушкинского гуманизма.

Пушкин ставит в стихотворении огромную проблему – о праве человека на жизнь и о праве на его жизнь со стороны другого человека.

Стихотворение трагично по существу, но этот трагизм лишь подчеркивает значительность основной проблемы.

«Анчар» - совершенен по своей художественной форме.

Удивительна звукозапись в стихотворении: обилие звуков [ч] со звуками [н] и [р] придает всему стихотворению своеобразный мрачный колорит.

Стихотворение написано четырехстопным ямбом и построено по принципу контраста. .