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Сочинение Анализ стихотворения Андрея Белого "Отчаяние"

    Стихотворения символистов особенно сложны для понимания и, тем более, для анализа, ведь их смысл сильно завуалирован. Поэтому одно и тоже стихотворение разными людьми может восприниматься по-разному. Еще Жан Мореас писал: «Символическая поэзия – враг поучений, риторики и объективных описаний; она стремится облечь идею в чувственно постижимую форму». Основываясь на этих самых чувствах, я и буду анализировать стихотворение «Отчаяние» написанное в 1904 году.
     Это стихотворение по своей пространственно-временной организации очень динамично. Любой внимательный читатель сразу же заметит, что с каждой новой строфой скорость движения зимней стихии увеличивается:
    «Веселый, искрометный лед.
    Но сердце - ледянистый слиток.
    Пусть вьюга белоцвет метет,-
    Взревет; и развернет свой свиток.

    Срывается: кипит сугроб,
    Пурговым кружевом клокочет,
    Пургой окуривает лоб,
    Завьется в ночь и прохохочет».
    Как видите, на смену вьюги приходит лавина, и создается ощущение усиления ветра.
     Но в произведение есть еще одна буря – буря внутри лирического героя, и с каждой строчкой она бушует все сильнее. А в третьей строфе автор даже прибегает к помощи «двойника», который создает еще большее чувство страха и опасности. От этого также увеличивается динамика.
     Прочитаем первые три строфы еще раз. Чувствуете эту скорость, этот холод, эту темноту? В таком мире каждый человек становится волком-одиночкой, который живет лишь для того, чтобы выжить. Напоминает закон джунглей, не правда ли?
     И чтобы наш мир не превратился в такие холодные джунгли, автор призывает сбавить ход и, наконец-то, осмотреться:
    «Душа, остановись - замри!
    Слепите, снеговые хлопья!
    Вонзайте в небо, фонари,
    Лучей наточенные копья!»
    Белый словно говорит: «Видишь, каким стал этот мир! Он ужасен! Он сер, уныл, холоден и неприветлив!» И лишь свет способен все изменить. Причем не просто свет, а «лучей наточенные копья», то есть герою придется приложить усилие, чтобы побороть эту темноту.
     Это стихотворение актуально и по сей день, ведь каждого из нас можно представить в роли этого лирического героя. И если мы, подобно ему, будем забывать красоту и размеренность этого мира, в скором времени наступит холодное отчаяние….

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