Сочинение Анализ стихотворения Андрея Белого "Отчаяние"

Стихотворения символистов особенно сложны для понимания и, тем более, для анализа, ведь их смысл сильно завуалирован. Поэтому одно и тоже стихотворение разными людьми может восприниматься по-разному. Еще Жан Мореас писал: «Символическая поэзия – враг поучений, риторики и объективных описаний; она стремится облечь идею в чувственно постижимую форму». Основываясь на этих самых чувствах, я и буду анализировать стихотворение «Отчаяние» написанное в 1904 году.

Это стихотворение по своей пространственно-временной организации очень динамично. Любой внимательный читатель сразу же заметит, что с каждой новой строфой скорость движения зимней стихии увеличивается:

«Веселый, искрометный лед.

Но сердце - ледянистый слиток.

Пусть вьюга белоцвет метет,-

Взревет; и развернет свой свиток.



Срывается: кипит сугроб,

Пурговым кружевом клокочет,

Пургой окуривает лоб,

Завьется в ночь и прохохочет».

Как видите, на смену вьюги приходит лавина, и создается ощущение усиления ветра.

Но в произведение есть еще одна буря – буря внутри лирического героя, и с каждой строчкой она бушует все сильнее. А в третьей строфе автор даже прибегает к помощи «двойника», который создает еще большее чувство страха и опасности. От этого также увеличивается динамика.

Прочитаем первые три строфы еще раз. Чувствуете эту скорость, этот холод, эту темноту? В таком мире каждый человек становится волком-одиночкой, который живет лишь для того, чтобы выжить. Напоминает закон джунглей, не правда ли?

И чтобы наш мир не превратился в такие холодные джунгли, автор призывает сбавить ход и, наконец-то, осмотреться:

«Душа, остановись - замри!

Слепите, снеговые хлопья!

Вонзайте в небо, фонари,

Лучей наточенные копья!»

Белый словно говорит: «Видишь, каким стал этот мир! Он ужасен! Он сер, уныл, холоден и неприветлив!» И лишь свет способен все изменить. Причем не просто свет, а «лучей наточенные копья», то есть герою придется приложить усилие, чтобы побороть эту темноту.

Это стихотворение актуально и по сей день, ведь каждого из нас можно представить в роли этого лирического героя. И если мы, подобно ему, будем забывать красоту и размеренность этого мира, в скором времени наступит холодное отчаяние….