Анализ стихотворения Б.Л. Пастернака «Никого не будет в доме...»

Попробуем провести анализ стихотворения «Никого не будет в доме…» Бориса Пастернака, чтобы лучше понять чувства, эмоции и переживания поэта.

В первой же строфе читатель улавливает тонкие ноты грусти, словно натянутые струны, звучащие в душе лирического героя. Ведь никого нет в доме, никого кроме снега, крыш и самого поэта. Снежная пустыня окружила его меланхолией и печалью, никого больше нет вокруг. Никого. Вот именно повторенное несколько раз слово «никого» и создает эту картину безвыходного, бесконечного одиночества.

Не только лирическому герою одиноко – весь мир становится одиноким вместе с ним: сумерки в доме одни, зимний день за гардинами – один, белые мокрые комья – тоже одни. Именно через картину окружающего мира и природы, читатель может еще ярче понять и прочувствовать душевные переживания лирического героя. Именно природа как нельзя лучше и глубже передает цвет грусти человеческой души. В первых строфах стихотворения мы видим, что только она одна может составить компанию поэту в этот печальный зимний вечер.

Вслед за одиночеством на лирического героя накатывает волна печали и тяжелых воспоминаний: опять захватит в свои сети его «прошлогоднее унынье» и «дела зимы иной». Неспокойно душе поэта в этот поздний зимний вечер. За окном снег, но и на душе поэта иней и холод. Будто ничто не может согреть его в этот морозный зимний вечер.

Но в последних двух строфах вдруг возвращается светлая надежда. И эта надежда появляется тогда, когда приходит «она». Лирический герой слышит шаги, которые рассекают тишину и заставляют одиночество в сомнениях отступить. Она входит «как будущность», освещая одинокий доселе дом мягким светом спокойствия, радости и душевного счастья. В последней строфе даже ритм будто бы меняется, хочется прочитать последние стихи радостно, напевно, чеканя каждое слово, чтобы читатель или слушатель сразу понял, как многое изменилось с «ее» приходом. И даже ее внешний вид, который рисует нам автор, уже несет что-то светлое в жизнь лирического героя, ведь она «в чем-то белом». А что может символизировать светлое будущее, как не светлые одежды?

Именно анализ стихотворения «Никого не будет в доме…» помогает нам лучше почувствовать переживания лирического героя, пройдя вместе с ним путь от печального одиночества и уныния до светлой радости.