Анализ стихотворения Б.Л. Пастернака «Определение поэзии»

Стихотворение Б. Л. Пастернака «Определение поэзии» написано в 1917 году. В нем молодой поэт, как и многие другие до него, пытается осмыслить, что же такое поэзия, дать ей простое и понятное определение. Но это, оказывается, не так просто, потому что для него поэзия существует повсюду: в каждом звуке, в каждом явлении он видит красоту окружающего мира, поклоняется ей, чувствует неразрывную взаимосвязь между всеми предметами и явлениями в нем и собой как частью этого потрясающего мира.

Для автора одинаково поэтично каждое время года – зима («щелканье сдавленных льдинок»), лето («двух соловьев поединок»), осень («ночь, леденящая лист»). Стручки гороха не менее достойны быть предметом поэзии, чем звезды – «слезы вселенной в лопатках». Музыка великого Моцарта ошеломляет и потрясает так же, как внезапный ливень с градом, обрушившийся на огородные грядки. Мокрые доски купальни, отражение звезды в воде, которую можно поймать ладонями, как рыбку, и посадить в садок, – все это неотделимо друг от друга, всё составляет красоту, окружающую нас постоянно.

Стихотворение является типичным для ранней лирики Пастернака, где лирический герой не просто восторгается красотой природы, описывая ее глазами стороннего наблюдателя. В его стихах все предметы и явления оживают. Анализ стихотворения «Определение поэзии» позволяет легко в этом убедиться. Человек неотделим от природы, он ее частица, такая же, как деревья, звезды, снег. Поэзия рождается самой природой, поэт – лишь посредник между ней и читателем.

Анализ стихотворения «Определение поэзии» с точки зрения используемых тропов, позволяет выделить такие поэтические приемы, как анафора – повторение слова «это» в первых семи строках стихотворения, аллитерация – нарастание звука «р» в словах «фигаро низвергается градом на грядку», олицетворение («звездам к лицу б хохотать»), сравнение («низвергается градом», «завалился ольхою»). Некоторая усложненность языка характерна для ранних стихов Пастернака, это своеобразная дань символизму, который повлиял на его вкус. Впоследствии поэт пришел к невероятной простоте своего литературного стиля благодаря ощущению себя родственным целому миру:

В родстве со всем, что есть, уверясь….

Нельзя не впасть к концу, как в ересь,

В неслыханную простоту.