Анализ стихотворения Б.Л. Пастернака «Снег идёт

Стихотворение Бориса Пастернака «Снег идет» только с первого взгляда кажется рядовым представителем пейзажной лирики, на самом деле в не присутствуют очень глубокие мысли и переживании, относящие произведение скорее к лирике философской. Чтобы эти мотивы и эмоции прочувствовать, необходимо провести анализ стихотворения «Снег идет».

С самого начала, в первых строфах мы видим картину падающего снега. Сильный снегопад подчеркивается тем, что поэт использует большое количество глаголов, которые помогают создать картину движения, бесконечного и упорядоченного – как сильный зимний снегопад. Все в смятении, вся природа тревожится, и, кажется, не хлопья падают, а небосвод. Все вокруг погружается в картину падающего снега: и цветы герани, и ступени лестницы.

Но во второй части стихотворения начинают звучать совсем другие ноты. И начинается это настроения с первого же стиха пятой строфы: «потому что жизнь не ждет». Тут лирический герой уже видит не просто идущий снег, не просто зимнюю вьюгу за окном. Он уже смотрит дальше, сквозь белую пелену, сквозь природу, сквозь все земное. И что же видит поэт в белых снежинках? Что за таинство открывается ему в картине снежной метели? Жизнь. Поэт видит и делится со своим читателем тем, насколько быстротечна и угасающа наша земная жизнь. Как снежинки за окном в своем вечном танце падают на землю, так и жизнь человека быстро проходит от начала до конца своего пути и тает, упав на землю.

Поэт пишет о том, насколько быстро сменяют друг друга разные моменты нашей жизни, вот сегодня «святки», а совсем скоро уж «там и новый год». Не успеваешь оглянуться, как одни события сменяют другие, и тебе остается только бежать вслед за свое жизнью.

В последней строфе поэт повторяет все свои мысли, а в последней картине появляется странник. Кто этот странник? Убелен ли он хлопьями снега, которые кружат вокруг него в зимней метели или же он убелен сединами, потому что вместе с хлопьями снега прошла и вся его жизнь? Он находится рядом с перекрестком – еще одним символом жизни, символом ее поворотов и перемен.

На протяжении всего стихотворения поэт повторяет одни и те же слова: «снег идет». Это создает картину движения, но не только движений природы, таких как снег, но и движений жизни, которая также проходит за окном. Все это помог понять нам анализ стихотворения «Снег идет» Бориса Пастернака.