Анализ стихотворения Б.Л. Пастернака «Во всём мне хочется дойти...»

Мы проведем анализ стихотворения "Во всём мне хочется дойти. . . " Бориса Пастернака и поймем то, что хотел донести поэт до своего читателя.

Основной лейтмотив данного стихотворения угадывается уже в самом названии: поэт сразу говорит нам о том, что он хочет во всем дойти до самой сути, познать истину всех вещей, окружающих его в жизни. Но он хочет не только для себя самого узнать все эти тайны бытия, нет. Он готов поделиться и с читателем тем, что узнает и откроет в своих попытках вселенского познания. Он готов вложить в свои стихотворения все, что найдет в самых потаенных уголках жизни. Какую суть он ищет в каждом деянии, в каждом поступке человеческом?

В первых строфах поэт пишет о своем желании познать суть всего, что наполняет нашу жизнь. Он хочет узнать смысл всех прошедших дней, всех деяний минувших дней. Он хочет понять смысл человеческого труда, душевных терзаний. Он хочет увидеть самую суть любви – дойти до сути «в сердечной смуте». Его интересует глубинное наполнение всего сущего: выбора пути, поступков, открытий и всего, что только может вместить в себя человеческая жизнь.

Далее он пишет и о своем желании поделиться этим обретенным знанием с окружающими людьми. Поэт хочет не просто обрести эти знания, он хочет ими делиться в своем творчестве, открывать новое, раскрывать старое, расшифровывать все земные загадки и таинства человеческой души. Он готов наполнить свою поэзию этими знаниями, расписать все самыми насыщенными красками.

Ведь поэзия для поэта – это нечто большее, нежели просто творчество. Это возможность совершать открытия, улавливать и связывать воедино «нить событий», возможность открывать свою душу своему читателю путем раскрытия ему жизненной сути.

В последней строфе Пастернак сравнивает творчество поэта с творчеством гениального композитора Шопена, который когда-то давно вложил ту самую суть, по мнению поэта, в свою музыку.

Проведя анализ стихотворения «Во всем мне хочется дойти…», мы понимаем одну, главную мысль: лирический герой находится в поиске. В поиске самого себя, своего предназначения, предназначения своего творчества, своей жизни, в поисках сути. Он хочет найти истину, подарить ее миру через свою поэзию, поделиться ею с каждым, кто прочтет его стихотворения. В этом заключается смысл его жизни и творчества – дойти до самой сути.