Сочинение Анализ стихотворения Б.Л. Пастернака «Зимняя ночь»

Стихотворение Пастернака «Зимняя ночь» - проникновенное раскрытие внутренней драмы лирического героя через описание деталей зимней ночи. Это произведение глубоко художественно и психологично, каждая деталь в нем - проникновение во внутреннее состояние героя через описание его восприятия зимней ночи.

Уже первая строфа стихотворения демонстрирует нам это - описание зимней ночи здесь дается с помощью эмоционально окрашенных, «психологически нагруженных» лексических средств:

Не поправить дня усильями светилен.

Не поднять теням крещенских покрывал.

На земле зима, и дым огней бессилен

Распрямить дома, полегшие вповал.

Мы понимаем, что герой почти трагически воспринимает наступление ночи, для него она принимает колоссальные масштабы – «на земле зима». Это время года становится для лирического героя синонимом безжалостной стужи и тьмы, мы догадываемся, что это относится и к его внутреннему состоянию.

Далее эта, главная, тема получает свое развитие. Вторая строфа – описательная, дающая нам сведения о лирическом герое: из нее мы узнаем, что он гувернер в старом дворянском доме. Сейчас, ночью, герой остался совершенно один, потому что «спать услал ученика».

Герой стремится спрятаться, «укутаться» в старом доме, занесенном снегом по самые окна. От чего же он бежит? От кого прячется? Оказывается, лирическому герою не дает покоя его собственная память. Он умоляет ее:

Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй

И уверь меня, что я с тобой - одно.

Но память бесжалостна. Тогда герой начинает с ней виртуальный диалог:

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.

Кто открыл ей сроки, кто навел на след?

Тот удар - исток всего. До остального,

Милостью ее, теперь мне дела нет.

Эта, предпоследняя, строфа становится самой главное в стихотворении – она раскрывает причину страдания героя, причину «зимней ночи» в его душе. Лирический герой ранен – мы понимаем, что в его сердце и памяти образ некой женщины, которую он любит, но по каким-то причинам не может с ней быть.

Чувство лирического героя сильно и искренне, больше того – оно судьбоносно, фатально. Именно поэтому он утверждает, что «тот удар - исток всего». Этот «удар» свершился, он стал роковым в жизни героя, кроме него, этого человека теперь ничто не интересует.

О каком ударе идет речь? Возможно, так лирический герой называет чувство, вспыхнувшее в его сердце. Это чувство перевернуло все в нем, заставило переосмыслить жизнь, ее ценности и законы.

А возможно, удар – это разрыв, расставание, после которого жизнь для героя закончилась, и он спрятался в этот старый дом, чтобы здесь, под покровом снега, «зализывать свои раны».

В любом случае, в его душе царит зима. И пейзаж, который герой видит за окном, соответствует его состоянию, вторит ему. Конечно, мы понимаем, что сам лирический герой «окрашивает» зимний ночной пейзаж в мрачные, неприютные тона, но это как нельзя лучше передает его внутреннее состояние:

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин

Вмерзшие бутылки голых, черных льдин.

Булки фонарей, и на трубе, как филин,

Потонувший в перьях нелюдимый дым.

В этой строфе, с помощью метафор, поэт создает сюрреалистический пейзаж («Вмерзшие бутылки голых, черных льдин», «на трубе, как филин, Потонувший в перьях нелюдимый дым»), рисует жуткую, мрачную ночь – душевные страдания лирического героя.

Таким образом, название стихотворения и описание зимы в произведении становятся символическими, глубоко психологическими – они призваны передать внутреннюю драму лирического героя.

Сделать это помогают художественные средства стихотворения. Прежде всего, яркие и необычные метафоры и олицетворения: «Не поправить дня усильями светилен. Не поднять теням крещенских покрывал»; «дым огней бессилен Распрямить дома, полегшие вповал»; «Булки фонарей и пышки крыш»; «Вмерзшие бутылки голых, черных льдин», «Булки фонарей, и на трубе …Потонувший в перьях нелюдимый дым».

Эти лексические средства превращают зимнюю ночь в живое существо, мистическое и зловещее – будто из готических сказок. Все это способствует созданию определенного настроения, передачи определенной атмосферы в стихотворении.

Сделать это помогают и синтаксические средства стихотворения: эллипс («Но - наглухо портьеру»); обращения («Память, не ершись!»); анафора («Не поправить дня усильями светилен. Не поднять теням крещенских покрывал»); неполные предложения («и черным По белу в снегу - косяк особняка») и т. д.

Большое значение имеет в этом произведении и цветопись: здесь «царят» черный и белый цвет как символ борьбы добра и зла, света и тьмы, как символ хаоса, царящего в душе лирического героя. .