Анализ стихотворения Б.Л. Пастернака «Зимняя ночь»

В стихотворениях Пастернака чувства и эмоции человека передаются посредством природы вещей.

Это замечаешь, делая глубокий анализ стихотворения «Зимняя ночь». В нем огонь человеческих чувств тонко и прочно переплетается с бушующей стихией природы и островком покоя и любви домашних предметов.

На протяжении всего стихотворения за окном бушует метель, а в доме двое наслаждаются друг другом. И только свеча освещает и их, и уголки, куда может добраться.

Танец снежинок за окном переплетается с причудливой игрой теней на стенах. Эти переплетения постепенно вырисовывают основной элемент – крест. Он соединяет пути влюбленных, обжигая их страстью. И в то же время является главным символом соблазна.

Это стихотворение-противоречие, строчки-противопоставления. Надежда на покой и счастье. И в то же время попытка убежать от действительности, спрятаться от жестокости внешнего мира. Стремление хоть на какое-то время забыть о жизненных бурях и метелях и погрузиться в тепло и уют родной души.

Огонек свечи, который горит вопреки метели, рассказывает всесильной любви. Она способна противостоять всем невзгодам и натискам внешнего мира и всегда согреет своим теплом жизнь человека. Своим немеркнущим огнем свеча укажет правильный путь.

В то же время бушующая за окном метель олицетворяет всесильный внешний мир. Ему противостоит одинокая человеческая душа – свеча. И, несмотря на все попытки жизненные преграды, человеку удается выстоять и выйти победителем из этого поединка. Ведь пока горит свеча – огонек надежды в человеческой душе не погаснет.

Не только внешний мир противостоит человеческой душе, но и собственные слабости. Им тоже нужно сопротивляться, идя на свет добра, льющийся из сердца.

Проводя анализ стихотворения «Зимняя ночь» Бориса Пастернака, невольно обращаешь внимание на то, что строчки образуют собой как бы замкнутый круг. В последней строфе они повторяются. Кажется, что так будет бесконечно. Что выхода нет, и ничего нельзя изменить. Но все же автор дарит надежду, что метель не вечна. Значит, и невзгоды можно победить.

Если в начале стихотворения бесконечность и всесилие бушующей стихии не подвергаются сомнению, то уже в конце становится ясно, что все на свете имеет свое завершение. Закончится февраль. С ним уйдут и метели.

И только свеча будет продолжать гореть в окне, даря надежду и своим огоньком указывая верную дорогу.