Анализ стихотворения Б.Л.Пастернака «Гамлет»

Время, в котором довелось жить Пастернаку, заставляло его смотреть на происходящее глазами наблюдателя. Сам поэт, получив в детстве травму, не мог принимать участие в войне. Поэтому он стал голосом своей эпохи, глашатаем тех событий.

Проведем анализ стихотворения «Гамлет», открывающего знаменитый цикл стихов в романе «Доктор Живаго».

Название стихотворения показывает его многогранность и возможность толкования в различных аспектах. Ведь герой Шекспира был не только тем, кто хотел отомстить за убийство своего отца. Он стал бунтарем, восставшим против существующего порядка.

Гамлет – герой пьесы. А значит, стихотворение позволяет думать, что каждый человек – актер, играющий роль, отведенную ему жизнью. И роль эту нужно сыграть до конца, несмотря на безразличие и жестокость зрителей. Актер на сцене так и останется непонятым и не найдет поддержки у бездушной толпы.

Проводит Пастернак и аналогию с Иисусом Христом, боровшимся против лжи и лицемерия мира. Выбирая трудный путь добра, приходится противопоставлять себя всеобщему безразличию. Людское непонимание и равнодушие способны уничтожить любого. Ведь и Христос был вынужден принести себя в жертву.

Но если заглянуть вглубь, становится ясно, что главным действующим лицом этого стихотворения является ни Гамлет. И даже не герой романа Юрий Живаго или сам автор. Это собирательный образ множества людей. И в то же время это каждый конкретный человек, который рано или поздно оказывается перед выбором.

Находясь на распутье, когда от выбора зависит, какой будет дальнейшая жизнь, человек понимает, что потом исправить ничего уже будет нельзя. Поэтому в душе его борются и противостоят друг другу множество эмоций. Волнение от принятого решения перемешивается со страхом совершить ошибку.

Герой боится плохо сыграть свою роль. Ведь окружающие могут не понять, осудить. Как и в жизни. Если сфальшивишь, играя роль, отведенную тебе судьбой, то не выполнишь своего предназначения.

Проводя анализ стихотворения «Гамлет», понимаешь, каким фатализмом был заражен герой. Он пытался спорить с судьбой, противостоять имеющемуся строю, сметающего на пути каждого несогласного. Но понимал, что его усилия тщетны, а конец всегда предопределен.

Как бы ни старался человек быть честен с самим собой, окружающие всегда хотят видеть в нем свое. Стремясь быть собой и не предавать своих принципов, герой обрекает себя на одиночество.