Сочинение Анализ стихотворения Б.Л.Пастернака «Зимняя ночь»

Стихотворение Пастернака «Зимняя ночь» имеет двойную датировку – 1913 и 1928 годы. На мой взгляд, это говорит о значимости для поэта данного произведения, к которому он возвратился спустя четырнадцать лет.

Композиционно в «Зимней ночи» можно выделить три части: вступление, основную часть, в которой раскрывается внутренняя коллизия героя, и заключение.

Вступление и заключение, на первый взгляд, представляют собой пейзажные зарисовки. Однако художественные средства, с помощью которых описывается зимняя ночь, не только представляют нам реалии природы, но и, в большей степени, выражают эмоциональное состояние лирического героя.

В первой строфе наступление ночи воспринимается героем как трагедия, страшное событие, наступление которого, однако, никак не отвратить:

Не поправить дня усильями светилен.

Не поднять теням крещенских покрывал.

На земле зима, и дым огней бессилен

Распрямить дома, полегшие вповал.

Внутреннему состоянию лирического героя «вторят» и предметы окружающего мира. Так, под тяжестью ночи «упали дома». Именно такой эмоциональной метафорой поэт передает оптический эффект, свойственный зимней ночи, - все предметы действительно кажутся как бы пригнутыми к земле, меньше и ниже, чем они есть на самом деле.

Основная часть стихотворения начинается с «повествовательной ноты» - поэт вводит в произведение элементы сюжета. Мы узнаем, что герой один находится в старом спящем доме, где работает гувернером. Все обитатели «барского дома» давно уснули, и лишь лирический герой не может успокоиться. Вероятно, он смотрит в окно, где на него глядит темная морозная ночь.

Все вокруг занесено снегом («Булки фонарей и пышки крыш, и черным По белу в снегу - косяк особняка»), весь в снегу – и старый дом. Но герою мало этого уединения, он хочет спрятаться от всего мира, скрыться, убежать:

Никого не ждут. Но - наглухо портьеру.

Тротуар в буграх, крыльцо заметено.

Однако лирический герой понимает, что сделать это ему не удастся, потому что причина его «душевной сумятицы» - внутри него самого. Мучительница память, память-убийца преследует героя, не дает ему покоя: «Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй И уверь меня, что я с тобой - одно».

Но все убеждения и заклинания напрасны. Мы понимаем, что в жизни и судьбе героя произошло что-то страшное, роковое. И это что-то связано с любовью:

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.

Кто открыл ей сроки, кто навел на след?

Тот удар - исток всего. До остального,

Милостью ее, теперь мне дела нет.

Поэт, которому, на мой взгляд, очень близок образ лирического героя, подчеркивает фатальность этого чувства. Вопросом-метафорой «кто навел на след?» он подчеркивает «животность» этой эмоции, ее инстинктивность, предначертанность природой. А также - значимость в жизни героя. Это чувство – судьба, которая нанесла свой удар. Лирический герой так и говорит об этом: «тот удар – исток всего». Он изменил течение жизни, изменил систему ценностей, изменил отношение к себе и к самой жизни.

Все в восприятии героя сузилось (или расширилось?) до того рокового «удара». Ничего больше не интересует его, ни о чем больше он не может думать. Видимо, мысли об этом очень болезненны, поэтому герой и пытается спрятаться. Он не может справиться со своей болью, именно поэтому все в окружающем мире кажется ему враждебным, способным нанести удар, причинить дополнительную боль. Отсюда – мистические образы, которые навевает на героя ночной зимний пейзаж:

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин

Вмерзшие бутылки голых, черных льдин.

Булки фонарей, и на трубе, как филин,

Потонувший в перьях нелюдимый дым.

Бугры, острые края льдин-бутылок, перья дыма – все это причиняет страдание. С помощью звукописи (аллитерации) поэт мастерски передает душевную боль своего героя и заставляет читателя почти физически чувствовать ее.

Обилие метафор («распрямит дома, полегшие вповал», «булки фонарей и пышки крыш», «Меж снеговых развилин Вмерзшие бутылки голых, черных льдин» и т. д. ), смысловые повторы (анафора, фраза «тротуар в буграх»), синтаксические и фонетические средства выразительности (обращения, восклицания и вопросы, умолчания, аллитерация) помогают Пастернаку создать подлинный шедевр психологической лирики. На этом фоне название «Зимняя ночь» из внешней, пейзажной переходит в другую сферу – внутреннюю - и начинает отражать душевный мир человека, переживающего глубокую личную драму. .