Сочинение Анализ стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных»

Стихотворение Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» было написано 26 декабря 1829 года. Оно представляет собой философское размышление над тридцатилетним итогом жизни поэта.

В стихотворении мысль о неизбежности и предначертанности смерти. Здесь жизнь представляется переходом к чему-то вечному, абсолютному и неизбежному. Все стихотворение написано высоким стилем, в нем нет и намека на иронию.

Кажется, что первая строфа звучит заунывно. Такая «заунывность» помогает погрузится в атмосферу безысходности, неотвратимости смерти. Мысли поэта устремлены лишь к одному: «Мы все сойдем под вечны своды…»

Для стихотворения не характерны просторечные слова и «смешение стилей». Поэт удивительно точно отобрал лексику, так, что каждое слово соответствует духу стихотворения. Мысль о смерти нагнетается в стихотворении постепенно, и в каждом следующем выразительном образе чувствуется все большая неизбежность кончины. Если проследить ряд эпитетов, использованных Пушкиным, сразу можно увидеть, как меняется эмоциональная окраска слов и контекста в целом. От шума и многолюдности поэт приводит нас к мысли о вечности: «шумных», «многолюдный», «безумных»  «уединенный», «забвенный»; «охладелый», «бесчувственному», «гробового"; «равнодушная», «вечною».

В стихотворении поэт передает движение. Это движение поэтической мысли, путь к вечности через смерть. Именно благодаря наличию движения можно понять, какое именно идейное содержание вкладывает поэт в свое стихотворение. Представление об этом может дать сравнение отображенных Пушкиным глаголов: «брожу», «сижу», «хожу», «предаюсь», «гляжу», «мыслю», «уступаю», «сойдем». Все они стоят в первом лице, что подчеркивает субъективность, замкнутость, индивидуальность мысли поэта. .