Сочинение Анализ стихотворения Брюсова «Юному поэту»

В переломную эпоху начала 20 века, в период кризиса в общественно-политической, экономической жизни страны наступает и духовный кризис, происходит потеря нравственных ориентиров. Поэтому именно в это время предназначение поэта становится особенно важным.

Поэзия Серебряного века находится в поиске новых тем, образов, новых поэтических форм, но у нее есть главное – яркие, самобытные неповторимые личности самих поэтов. Одним из таких творцов является, бесспорно, Валерий Яковлевич Брюсов.

Его стихотворение «Юному поэту» было написано 15 июля 1896 года. Форма произведения понятна из названия, это посвящение. Сюжетно стихотворение представляет собой определенное напутствие. Лирический герой дает три завета начинающему поэту, которые тому необходимо соблюдать. Примечательно, что все эти советы переданы в форме повелительного наклонения. Так, мы можем понять, что это не просьба и даже, пожалуй, не совет. Это, скорее, требование, необходимость, без которой, по мнению лирического героя, настоящее искусство невозможно.

Очень интересно обращение в самом начале стихотворения. Лирический герой говорит: «Юноша бледный со взором горящим». Это романтический образ человека, который способен стать поэтом. Он бледен, будто изможден своими мыслями. Думаю, еще бледность подчеркивает его отрешенность от реального мира. Он как бы прозрачен, эфемерен. И лишь его горящий взор живет, он наполнен страстью, желанием сделать в этой жизни великое дело. Именно такого человека выбирает себе лирический герой в ученики. Именно и только в таком юноше он способен разглядеть возможность стать настоящим поэтом, творцом, созидателем. Герой видит в своем протеже возможность будущего величия, но для того, чтобы стать настоящим художником слова, необходимо соблюдать определенные правила. Хотя в устах лирического героя эти правила превращаются в заветы. Этим словом, думаю, подчеркивается священность поэта, поэтического искусства. Очень интересно, что эти «заветы» передают основу символистского искусства:

Первый прими: не живи настоящим,

Только грядущее - область поэта.



Помни второй: никому не сочувствуй,

Сам же себя полюби беспредельно.

Третий храни: поклоняйся искусству,

Только ему, безраздумно, бесцельно.

Реальность не должна существовать для человека, мечтающего стать настоящим поэтом. Ведь смысл поэтического творчества – формировать будущее. Только грядущее имеет смысл, только ради него и нужно творить. Это одно из правил поэта-символиста. Второй завет заключается в том, чтобы «никому не сочувствовать». Сначала эта фраза кажется довольно странной, но стоит немного подумать, и все становится более ясным. Я думаю, смысл здесь заключается в том, что для поэта главным интересом должна стать сфера его собственных эмоций. Начало 20 века – переломное время с тяжелой политической ситуацией. Но поэт должен отбросить это, ему нельзя об этом задумываться, ведь все эти земные передряги – лишь временное. Ему же необходимо всегда думать о вечном. Для этого и необходимо полюбить себя беспредельно. Ведь только наполняя, насыщая свой внутренний мир, символист сможет творить. И главная тема его творчества – собственные душевные переживания, но никак не связанные с настоящим.

Как можно понять из третьего завета, только искусство вечно и значимо для символиста. Ему необходимо отдаться полностью, без остатка. Искусство – это религия и смысл жизни.

Стоит отметить тот факт, что в третьем четверостишии взор юноши, к которому обращено все стихотворение, меняется. Теперь лирический герой говорит про него: «Юноша бледный со взором смущенным!» Думаю, до этого обращения юноша горел желанием стать поэтом, но не задумывался, какой это тяжкий труд, сколько условий нужно выполнить, чтобы стать настоящим творцом. Эта ответственность смущает юношу, заставляет его задуматься, готов ли он к этому. Зато, если он отважится принять эти заветы, то может стать таким мастером, перед которым склониться лирический герой:

Если ты примешь моих три завета,

Молча паду я бойцом побежденным,

Зная, что в мире оставлю поэта.

В этих строках мы можем увидеть надежду лирического героя на то, что следующее поколение будет более совершенным, сможет выполнить эти три завета. Для него искусство – это вечная борьба, но он готов проиграть будущему поколению, если это пойдет на пользу творчеству.

Таким образом, это стихотворение очень лаконично и четко передает поэтическую программу символистов. К тому же это завещание потомков, призыв к ним.

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