Сочинение Анализ стихотворения Булата Окуджавы «Давайте восклицать, друг другом восхищаться!»

Булат Окуджава – признанный мэтр авторской песни. Успех пришел к поэту потому, что он обращался не к массе, а к личности, не ко всем, а к каждому в отдельности.

У Булата Окуджавы очень разнообразная тематика стихотворений. Он пишет и о войне, и о Москве, и о повседневной, обыденной жизни, и о глубоких философских, жизненных проблемах. Но обо всем Окуджава говорит простыми, понятными словами, близкими и ясными каждому человеку.



В песнях Окуджавы нет сложных метафор или развернутых непонятных сравнений. И в стихотворении «Давайте восклицать, друг другом восхищаться!» все просто, ясно, но содержит в себе глубокий смысл. Главные темы этого произведения – отношение людей друг к другу, сложность этих отношений, быстротечность жизни. Поэт призывает людей быть терпимее друг к другу: «Давайте говорить друг другу комплименты - Ведь это все любви счастливые моменты».



В жизни человека бывает и хорошее, и плохое. Надо понимать друг друга, помогать в тяжелую минуту. В своем стихотворении, таком легком и простом, на первый взгляд, автор поднимает важные общечеловеческие проблемы. Именно поэтому это стихотворение стало песней, которая звучала повсеместно в Советском Союзе, завоевав любовь слушателей по всей стране.



Но это произведение не потеряло своей актуальности и в наши дни. Я бы даже сказал, особенно в наши дни, когда люди разобщены и думают только о себе, о своих желаниях, забывая при этом об окружающих людях. А ведь поэт призывает нас: «Давайте понимать друг друга с полуслова». Он предлагает людям преодолеть разобщенность, чтобы «ошибившись раз, не ошибиться снова».



Окуджава умел разбираться в тонких душевных переживаниях людей. Он знал, что «грусть всегда соседствует с любовью», а потому «не нужно придавать значения злословью». То есть в жизни человека всегда есть место и хорошему, и плохому. И если человек грустит, печалится из-за какой-то беды, то нужно поддержать его в трудную минуту. Ведь жизнь вовсе не черно-белая! Все плохое проходит и забывается, а хорошее остается воспоминанием на всю жизнь. И возможно, если помогать человеку в беде, он запомнит твое участие и будет вспоминать тебя с благодарностью.



Хочу заметить, что особенно позитивны первые строчки стихотворения: «Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не стоит опасаться». Так и хочется поставить после каждой строчки восклицательный знак. Эти слова вызывают какое-то радостное, весеннее чувство, когда всем хочется говорить приятные слова и улыбаться широкой улыбкой всему миру. Ведь если человеку радостно, ему хочется поделиться этим чувством с другими, чтобы и они стали немного счастливее от хороших слов или приятной улыбки.



А в других строчках поэт призывает не прятать свою боль и грусть: «Давайте горевать и плакать откровенно То вместе, то поврозь, а то попеременно». Ведь вдвоем и боль не так ощущается, не так давит, если поделиться ею с другом.

Я бы хотел обратить внимание на еще одну особенность стихотворения. Это анафора, то есть единоначалие, которое выражается глаголом в форме повелительного наклонения «Давайте!». Но эта форма повеления смягчается окончанием –те. Поэт как бы предлагает всем, и себе, в том числе, объединиться ради чего-то: «давайте восклицать», «давайте горевать и плакать», «давайте понимать», «давайте жить». Это является и обращением к читателям, призывом к ним. Поэт как бы ведет диалог с непосредственным читателем, но одновременно он обращается ко всем людям сразу. Это видно по форме глаголов в стихотворении. Практически все они несовершенного вида: восклицать, восхищаться, опасаться, жить и т. д. Вообще, в стихотворении очень много глаголов, что способствует быстрой смене событий, действий. Это придает динамику всему произведению.



Стихотворение написано трехстопным ямбом с пиррихиями. Именно пропущенные и лишние ударения в стопе увеличивают вариативность стиха.



В произведении очень много антитез, то есть противопоставлений, что оказывает сильное эмоциональное воздействие на читателей. Рядом стоят совершенно противоположные понятия: «любви счастливые моменты» и «горевать и плакать». Автор заканчивает строфу и начинает другую с совершенно противоположного, что усиливает их контрастность. Также антитезы встречаются и в одной строчке: «то вместе, то врозь», «грусть соседствует с любовью», «давайте жить» и «жизнь короткая такая».



Итак, мы видим, что стихотворение затрагивает глубокие философские проблемы любви и счастья, грусти и тоски, дружбы и ненависти. Именно поэтому оно остается актуальным в наше время и останется таковым и в будущем. .