Сочинение Анализ стихотворения Бунина «Вечер»

Я не думаю, что на свете бывают люди, которые остаются равнодушными к различным стихотворениям. Какие-то произведения вызывают отклик в душе того или иного человека, какие-то нет. Но на каждое произведение всегда найдётся свой читатель. Поэты – это такие же люди, как и мы, только более талантливые, одарённые. Они испытывали чувства те же, что и мы с вами постоянно испытываем. И если стихотворение написано поэтом искренне, честно, если он вложил в него хотя бы частичку своей душе, оно обязательно затронет своих читателей.

Одним из моих любимых поэтов является Иван Алексеевич Бунин. Его стихотворения действительно искренне, они прочувствованы, теплы. Читая его произведения, мне иногда кажется, что он писал обо мне. И, скорее всего, не я один это испытываю. Он был очень наблюдательным человеком, и свои наблюдения переносил в своё творчество. Мои любимые стихотворения поэта – это «Одиночество» Бунина и его «Вечер».

В стихотворении «Вечер» Бунин затрагивает очень сложные философские вопросы, которые до сих пор не дают покоя мыслящим людям. Почему испытывать чувство счастья так сложно человеку? Почему он понимает, что был счастлив лишь тогда, когда его потеряет? Человек постоянно стремится к какому-то малообъяснимому даже для самого себя счастью. При этом он не понимает, что счастье оно всегда рядом, стоит только оглянуться.

В своём стихотворении «Вечер» Иван Бунин пытался донести эти мысли до читателей. Чтобы мы стали хотя бы немного счастливее, наблюдательнее. Оглядывайтесь вокруг, смотрите какая красивая природа вокруг, как она прекрасна – именно это нам и говорит поэт. Счастье – рядом, понимаешь, читая стихотворение Бунина «Вечер».