Сочинение Анализ стихотворения "Честная бедность" Бернса Р.

Это стихотворение Бернса широко известно в переводе Самуила Яковлевича Маршака. О чем оно?

Поэт презирает богатство, нажитое неправедным путем. В его глазах бедный, но честный человек достоин истинного уважении. Это — основной мотив стихотворения-песни «Честная бедность»

Настоящее достоинство человека — в его уме и трудолюбии, так считает Бернс. Шелковым платьем нельзя прикрыть глупость, в до рогом вине не утопишь нечестность.

Король может назначить своего лакея генералом, но назначить, его «честным малым» никому не под силу. Поэт предсказывает: настанет день и час пробьет, когда ум и честь, а не награды и лесть, будут стоять на первом месте. Песенка эта с задорным припевом «При всем при том, при всем при том» вселяла бодрость в души бедных людей, которым она и посвящалась, пробуждала в них человеческое достоинство.