Сочинение Анализ стихотворения «Что ни страница — то слон, то львица»

Cочинение «Анализ стихотворения «Что ни страница — то слон, то львица»»



Стихотворение «Что ни страница — то слон, то львица» (1926) относится к жанру стихотворной подписи, широко распространенному в детской литературе. Этот жанр труден тем, что стихотворный текст должен выполнять двоякую функцию: с одной стороны, он должен быть максимально выразителен, доступен детям, с другой — должен служить как бы «ориентиром» в творческом воображении художника, работающего над рисунками к этим подписям.



Этот жанр у Маяковского доведен до совершенства. Стихотворные подписи полны выдумки, говорят о гуманизме поэта, о его необыкновенной наблюдательности. Подписи эти — своеобразное путешествие по зоопарку:



«Этот зверь зовется лама. Лама дочь и лама мама»;

«Это зебра. Ну и цаца! Полосатее матраца» и т. д.

Подписи предельно лаконичны: две, три, четыре строки, но поэтические зарисовки зверей остаются в памяти детей навсегда.



Восприятию материала способствует и мягкий юмор поэта: «Он (лев) теперь не царь зверей, просто председатель», обезьяна — «человеческий портрет, даром что хвостатая» и т. д. В этом стихотворении Маяковский, давая интересный познавательный материал, умело решает задачу воспитания у детей любви к животным, к «зверикам», как шутливо называет он их.