Сочинение Анализ стихотворения "Декабрьское утро"

Тема природы всегда интересовала многих русских поэтов и занимала одно из главных мест в их творчестве. Природа в пейзажной лирике Федора Ивановича Тютчева отличается самодостаточностью и независимостью от человека. Все в ней подчинено единому, всемирному закону жизни.

Поэт видел природу в постоянном движении, непрерывной смене явлений, в переходных состояниях: например, как в произведении "Декабрьское утро". В нем описывается постепенная смена времен суток: от напыщенной темной ночи к новому светлому дню. Тютчев описывает как робко и незаметно лучи солнца приходят на смену тьме, которая не торопится уступать свое место. В конце концов наступает утро и все вокруг лучится девным светом.

Основной темой стихотворения "Декабрьское утро" является тема предопределенности и покорности всего живого, неживого и даже такого абстрактного понятия как время суток единым законам природы. Как бы не противилась ночь, но после нее всегда наступит день, свет придет после тьмы, и сон сменится на явь.

Перед первоначальным текстом Тютчева на полях имеется пометка "Декабрь. 8 часов утра". По моему мнению, название и само стихотворение отражает поэтические раздумья автора о гармонии и совершенстве систем в окружающем мире, которое видит почти в неуловимом переходном состоянии жизни природы.

Условно стихотворение можно разделить на три части: три последовательные части, в которых происходит постепенное появление нового светового дня. В первой строфе перед читателем открывается картина ночи, растворения окружающего мира в сумерках и неясной перспективы наступления ожидаемого утра. В этом четверостишье Тютчев неоднократно использовал прием олицетворения: ночная тень еще не тронулась на небосводе, она все еще царит под звездами, ясно не осознавая, что вот уже новый день встрепенулся и готов занять свое место. В следующей строфе, центральной части, мы видим именно то самое, любимое Тютчевым, переходное состояние природы: постепенное появление первых солнечных лучей на все еще сияющем ночным торжеством небосводе. Поэт называет лучи "ленивыми", "несмелыми", что показывает поэтапность самого процесса становления светового дня. Последнее четверостишье - полное испарение ночи и внезапное, быстрое появление всего сияния, всех особенностей нового утра. Композиционное кольцо замыкается совмещением первой и последней строки, прилагательными "ночная" и "дневной". Антитеза разграничивает такие два понятия как "ночь" и "день", но в то же время придает единство всему стихотворению через подчинение друг другу этих противоположностей. .