Сочинение Анализ стихотворения "Дума".

Стихотворение "Дума" было опубликовано в январском номере "Отечественных записок" за 1839 год. Основная его мысль - размышление о судьбах поколения. Мысли о судьбе Родины, своего поколения, мысли о духовной разобщенности общества и необходимости его единения выражены наиболее точно и горько в этом стихотворении.

Время написания стихотворения - одно из наиболее мрачных в истории России. После поражения декабристов становится невозможной практически любая деятельность. В связи с этим в людях появляется стремление замкнуться в себе, уйти от жизни в мир дум.

Стихотворение не зря названо "Дума". Это не просто размышления по поводу какого-либо события, это именно дума - постоянная мысль, не дающая покоя человеку.

Печально я гляжу на наше поколенье!

Его грядущее - иль пусто, иль темно…

Как это страшно осознавать, что не только твоя жизнь, но и жизнь всего поколения пройдет

…без шума и следа,

Не бросивши векам ни мысли плодовитой,

Ни гением начатого труда.

Лермонтов в этой думе не отделяет себя от своих соотечественников, он говорит "мы", испытывая горечь от того, что его поколение:

"К добру и злу постыдно равнодушны…" и "Перед опасностью позорно малодушны…"

Автор обращает свой взгляд к последующему поколению, к тем, кто придет на смену этим людям. Он убежден в том, что потомки должны строго осудить людей его поколения, так как они не только ошибались, но и при этом бездействовали. Поэтому так суров его приговор:

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,

Потомок оскорбит презрительным стихом,

Насмешкой горькою обманутого сына

Над промотавшимся отцом.

Лермонтов в своем стихотворении уважительно вспоминает героическое поколение "отцов", прославивших свое время великими подвигами. Он высказывает острую критику поколения "детей", в пассивности и равнодушии проживающих свой век, не принося никакой пользы обществу; а также выражает надежду на последующие поколения, которые осмыслят и исправят ошибки прошлого и станут достойными сынами своего народа, своей Родины.







Лингвистический анализ стихотворения.



Автор стихотворения "Дума" - русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841). Разочарования в действительности, тоска по идеалу свободной личности питали его ранние романтические стихи и зрелую лирику ("Дума", "Пророк", "И скучно и грустно"; поэма "Мцыри"). Многие произведения Лермонтова пронизаны патриотическими чувствами. Он ввел в русскую поэзию стих, отмеченный небывалой энергией мысли и мелодичностью. Многие произведения Лермонтова нашли отражение в русской музыке, изобразительном искусстве, кино.

Заглавие стихотворения - "Дума". В заглавии отражена основная мысль стихотворения, которая тесно связана с его темой - это размышление о судьбах поколения. Стихотворение не зря названо "Дума". Это не просто размышления по поводу какого-либо события, это именно дума - тяжелая, постоянная мысль, не дающая покоя человеку, являющаяся фоном, на котором проходит вся его жизнь.

Связь между четверостишиями и частями стихотворения поддерживается общей темой и эмоциональным строем. Каждое четверостишие - законченное предложение.

В первой части стихотворения основную эмоционально-смысловую нагрузку несут слова ораторского стиля: "печально", "томит", "вянем", "познанья", "сомненья", "добру", "злу" и прочие. Выразительны резкие оценочные эпитеты: "постыдно", "позорно". Они подготавливают высокую романтическую ноту, которой заканчивается первая часть:

Так тощий плод, до времени созрелый,

Ни вкуса нашего не радуя. ни глаз,

Висит между цветов, пришелец осиротелый,

И час их красоты - его паденья час!

Во второй части слова ораторского стиля отсутствуют, их заменяют слова стиля элегического. Выразительный эффект достигается употреблением контрастирующих слов: "ненавидим" - "любим", "холод" - "огонь".

В последней части вновь появляются слова ораторского стиля в сочетании с лексикой, носящей философский оттенок: "ни мысли плодовитой", "судьи", "гражданина" и т. д. Чем более развенчивается поколение, тем прозаичнее становится стиль.

Все это позволяет говорить о жанровом своеобразии стихотворения. Это не традиционная элегия, для которой характерно единство стиля и интонации, не философская элегия, не гражданская ода. Содержание стихотворения не вмещается в границы какого-либо определенного жанра.

Лермонтов не отделяет себя от поколения, поэтому в стихотворении нет слов "я" и "вы", но есть слово "мы". Именно в этом заключается трагедия поэта, неотделимая от трагедии и времени, поколения и страны. .