Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Полдень»

На Ваш суд представляется анализ стихотворения «Полдень», похожего на описание античных взглядов на природу.

Древние греки полагали, что бог стад, пастухов, долин и лесов Пан предавался покою именно в полдень, почему и почитали священным это время. Произведение Фёдора Тютчева совершенно отнимает всяческое литературное достоинство у образа «великого Пана», который растворяется в пейзаже жаркого полдня и становится отмеченным даже некой глубоко личной ноткой. Складывается такое впечатление, будто автор сумел пронаблюдать безмятежный отдых героя-обладателя лесов.

Как полагал Андрей Белый, Тютчев в своих стихотворениях о природе очень сильно напоминает творчество Эллады, где мифические вставки уживаются с изображением русской природы.

Тайная жизнь природы и вообще обладание ею душой было для поэта очевидным. Из-за этого происходит изображение Тютчевым её сродни какому-то единому, наделенному живой душой началу. Это начало в его произведениях является нашему взору в схватке диаметрально-противоположных энергий, в вечном изменении сезонных состояний погоды, постоянной перемене дня и ночи, во множественном разнообразии красок и звуков. Природа Фёдора Ивановича, это целый мир со своими всемогущими проявлениями. Так, Некрасов считал основным преимуществом произведений Тютчева красивую и изящную картину показанной последним природы.

Утро Тютчева не схоже с полднем. Полдень же разнится с вечером.

Данное творение, в первую очередь, отличается точностью, глубокомысленностью и способностью показать оттенки в картине полдня. Верные и попадающие в десятку эпитеты автора, его потрясающий дар поймать наиболее важную характерную черту происходящего ошеломляют. Одно сочетание «лениво тают» может стать альтернативой не одному пространному повествованию.

Анализ стихотворения «Полдень» был бы неполным, если бы мы не поделились следующими наблюдениями. Произведение поэта исполнено неги и телесного покоя. Оно так расслабляюще действует на читателя, что способно заставить его, особенно если он очень устал, заснуть. Эта «дремота объемлет» всякого человека, проникнувшегося глубиной стихотворения.

Произведение Тютчева «Полдень» дополняет всё его прекрасное творчество. Этот стих говорит о большом мастерстве и уникальном гении Поэта с большой буквы.