Анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Предопределение»

Стих "Предопределение" принадлежит к чувственному и необычайно проникновенному "денисьевскому" циклу. Большинство стихотворений, вошедших в этот зрелый цикл поэта, являются шедевральными песнями о любви. Так тонко и точно об этом чувстве мало кто писал не только в русской, но и мировой литературе.

Анализ стихотворения Предопределение позволяет говорить о Тютчеве как о чувственном поэте, знающем из личных переживаний все коварства любви.

Федор Иванович в своем стихе сетует на роковое предопределение судьбы влюбленного человека. Каким бы сладостным ни было "слиянье душ", все равно одно сердце заставит другое "изнывать". Рок и предопределение заключаются в неминуемой трагической развязке любовного "соединенья".

Проводя анализ стихотворения Предопределение, которое было написано гениальным Ф. И. Тютчевым 1851 году, чувствуется трагизм, которым пропитаны все творения "денисьевского" цикла. Из биографии поэта известно, что создать данный цикл стихов его побудила любовь к Елене Денисьевой, которую у влюбленного забрала болезнь.

В "Предопределении", как и в остальных стихах цикла, чувствуются драматичные ноты, стих близок к исповеди.

"Предопределение" дает истинное понятие о том, что такое любовь, в чем его сущность. Автор дважды использует эпитет "роковой", подчеркивая этим предопределение чувства любви высшими силами. Предопределенными, по замыслу Тютчева, есть и страдания влюбленных, которые идут неразлучно с любовью. А вот, кто больше из двух сердец обречен страдать, так это тот, кто из них "нежнее".

Лирическому герою присущи страдания, его чувства достигают кульминации, когда он понимает неизбежность печального финала. В стихотворении можно увидеть многоточия, которые есть знаком взволнованности, они создают эмоциональное напряжение. В то же время остается место для частичной незавершенности и недосказанности.

Лирический герой становится жертвой рока. Снимая с себя, таким образом, ответственность за боль любимого человека, он с грустью говорит о предопределении.

Самое печальное, что поэт хотел донести своими стихотворениями, это невозможность вернуть что-либо назад. Потеряв в реальной жизни любимую женщину, Тютчев писал о ранах, которые еще долго не заживают после утраты. Именно поэтому лирик еще много лет после смерти Елены Денисьевой посвящал ей исполненные любви и горести стихи.