Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной»

Это произведение Фёдора Ивановича Тютчева очень лирично и проникнуто дивным романтизмом. Его поэтический гений создал такие красивые образы и показал настолько подлинную картину ранней осени на Руси, что невольно вживаешься в роль поэта-романтика, начиная обонять, осязать и видеть всю прелесть природы, весьма эмоционально воспринимая её.

Анализ стихотворения «Есть в осени первоначальной» имеет одну главную особенность. Это, прежде всего, далеко не новое для автора, но важное для нас описание-намёк на смену времён года, хорошо показанное своим стремлением к динамичному движению и перемене пейзажей, рисующихся в нашем воображении. Фёдор Иванович, анализируя и дополняя картину осени своими художественными средствами, не забывает упомянуть и зиму с её «бурями» и улетевшими на юг птицами.

Сказочность осени Тютчева подтверждается такими словами, как «лучезарный» или «хрустальный». Да это, в общем-то, и не сказочность даже, а скорее соединение мира реальной жизни с райской, исполненной безмятежности и красоты. Однако и реальность рая подчеркивается некоторыми словами: так, «лазурь» автора «льётся». А посмотрите на «лучезарность» тютчевских вечеров, которые своим словесным обаянием прямо-таки завораживают внимательного читателя.

Тютчев верен своей философичности в произведениях. Она постоянно проникает в каждое его творение и всецело действует на всё его творчество. Так, например, он указывает на скоропреходящее, мимолётное состояние природы, перенося её качества и на человеческую жизнь. Не трудно заметить, что «серп», допустим, сам собой не управляет, что говорит о сделанной людьми работе, которые, как и «отдыхающее поле» уже свободны от своих дел и ждут прихода зимы. Круговорот жизни и её мгновенность в каждом конкретном эпизоде существования человека, это то, над чем, в том числе, размышляет поэт.

Поражающие своей красотой и глубиной строки произведения Фёдора Ивановича пишут великолепную картину с очень яркими сильными образами, которые на первый взгляд, возможно, трудно уловить. Анализ стихотворения «Есть в осени первоначальной» говорит о невозможности не заметить его глубокомысленного настроя и подосновы мудрости, и потрясающей красоты языка величайшего мастера художественного, неподражаемо уникального слова.