Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Фонтан»

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Фонтан» имеет два восьмистишия. Великий поэт создает в первой строфе картину фонтана, который сияет всей своей красотой и могуществом. Добиться такого эффекта автору помогают различные образные средства, имеющие богатый характер. В стихотворении эпитетам отводится роль метафор. Примером есть следующие обороты: «влажный дым», «пылью огнецветной» и другие.

Метафоры можно найти, проводя анализ стихотворения Фонтан, и в некоторых сравнениях. К примеру, поэт мастерски отожествляет обычный фонтан с живым облаком. А вот опадающую сверху воду фонтана он страстно приравнивает к «пыли огнецветной».

Тютчев показывает свой восторг от лицезрения работы водной конструкции. Он передает своей богатой речью, как играет свет, как в фонтане происходят переливы.

Описывая, казалось бы, один из тысячи фонтанов, поэт разглядел в нем схожесть с человеком. С помощью возвышенной лексики возникает метафорический образ, который помогает читателю увидеть этого человека с его «смертной мыслью».

Наличие таких знаков препинания, как знак вопроса и восклицательный знак, говорит о сильной экспрессивности лирического героя. Он не может спокойно наблюдать бурлящую борьбу водной стихии в фонтане. Наверное, такие же чувства и переживания охватывают в этот момент душу героя, раз он увидел в неживом предмете своего побратима.

Говоря о жадном рвении фонтана к небу, автор передает свои личные истинные переживания. Не раз в своих стихотворениях Федор Иванович обращает взор к всесильным небесам, презирая свое пребывания на земле.

Анализ стихотворения Фонтан дает четко понять главные философские догмы, которыми руководствуется великий поэт. Он убежден в неразрывном единении жизни человека земного с жизнью космоса. Вселенная и человек – неразрывные звенья одного целого.

Всю жизнь в своем творчестве Тютчев пытался разгадать загадку, которая связана с человеческим разумом. Разумом противоречивым, могучим и слабым одновременно. Поэта поражало, каким великим и, одновременно, бессильным может быть наш мозг.

Именно с силой разума и его бессилием сравнивает поэт судьбу фонтана. Человеческая сущность всю жизнь стремится к идеалу. И, кажется, что до разгадки наша мысль вот-вот дойдет, она взлетает к самым вершинам. Но она - «смертная мысль», и ее рок заключается в том, что именно в этот момент ей суждено «ниспасть» обратно.