Анализ стихотворений / Анализ стихотворений Тютчев Ф.И. / Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Не то, что мните вы, природа...» Тютчев Ф.И.

Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Не то, что мните вы, природа...»

Комментировать стихи не просто, ведь часто поэт говорит не прямо, а иносказательно. Русский поэт Федор Тютчев, был высокообразованным человеком, работал дипломатом, вращался в обществе, где часто обсуждалась философия, которая складывалась в умах людей того периода. Многие философы размышляли над вопросами рождения мира. Кто создал этот мир, зачем, почему люди такие. Какая цель человечества на планете Земля.

Самым модным постулатом были мысли о человеческом развитии, Закон о единстве и борьбе противоположностей. Сначала мы высказываем мысль, потом мы ее отрицаем, а потом отрицаем то, что отрицали. В парижских салонах бурлили споры. Федор Тютчев, естественно их посещал. Так как ему легче было говорить стихами, для выражения своих мыслей о современном обществе и его взглядах на природу он написал стихотворение без названия.

Анализ стихотворения « Не то, что мните вы, природа. . . », как условно его назвали специалисты поэзии, наводит нас на мысль, прочитать скрытый смысл этого произведения. В первом куплете автор дает нам понять, что природа живая, у нее есть душа, которая свободна, умеющая любить, и даже говорить нам на своем языке.

Но, мы не слышим этого шепота листвы, журчания ручья, грохота прибоя дружеской беседы грозы. Почему? Люди заняты собой, делами, страстями, они не слышат и не видят ничего вокруг. К ним в душу лучи не сходили, цветущую весну они не видят, шепот леса не слышат, а голову даже не поднимают, чтобы увидеть звездное небо.

Он продолжает свою мысль, говоря им словами стихотворения, что они живут в этом мире, как «впотьмах». Солнце они не замечают, не знают, что оно дышит, а о море они, вообще, думают, как о мертвом. «И жизни нет в морских волнах».

Анализ стихотворения « Не то, что мните вы, природа. . . », заставляет нас восторгаться куплетом, который является жемчужиной произведения, где говорится о неземном языке, которым совещается «В беседе дружеской гроза!»

Поэт надеется, что он таких людей разбудит, он говорит о том, что рожденный глухонемым не может слышать голос родной матери. Но, вы слышащие и видящие, посмотрите - лист на дерево не садовник приклеил, и плод зреет от внешних сил. Услышьте природу, и вы прозреете. Так как «В ней есть любовь, в ней есть язык».

Это произведение было замечено современниками. В этот период, в Европе живо обсуждалась философия происхождения мира, и место в этом процессе природы. Это стихотворение причислили к натурфилософии Шеллинга.

.

К-во Просмотров: 1887
Найти или скачать Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Не то, что мните вы, природа...»
Похожие произведения