Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Не то, что мните вы, природа...»

Комментировать стихи не просто, ведь часто поэт говорит не прямо, а иносказательно. Русский поэт Федор Тютчев, был высокообразованным человеком, работал дипломатом, вращался в обществе, где часто обсуждалась философия, которая складывалась в умах людей того периода. Многие философы размышляли над вопросами рождения мира. Кто создал этот мир, зачем, почему люди такие. Какая цель человечества на планете Земля.

Самым модным постулатом были мысли о человеческом развитии, Закон о единстве и борьбе противоположностей. Сначала мы высказываем мысль, потом мы ее отрицаем, а потом отрицаем то, что отрицали. В парижских салонах бурлили споры. Федор Тютчев, естественно их посещал. Так как ему легче было говорить стихами, для выражения своих мыслей о современном обществе и его взглядах на природу он написал стихотворение без названия.

Анализ стихотворения « Не то, что мните вы, природа. . . », как условно его назвали специалисты поэзии, наводит нас на мысль, прочитать скрытый смысл этого произведения. В первом куплете автор дает нам понять, что природа живая, у нее есть душа, которая свободна, умеющая любить, и даже говорить нам на своем языке.

Но, мы не слышим этого шепота листвы, журчания ручья, грохота прибоя дружеской беседы грозы. Почему? Люди заняты собой, делами, страстями, они не слышат и не видят ничего вокруг. К ним в душу лучи не сходили, цветущую весну они не видят, шепот леса не слышат, а голову даже не поднимают, чтобы увидеть звездное небо.

Он продолжает свою мысль, говоря им словами стихотворения, что они живут в этом мире, как «впотьмах». Солнце они не замечают, не знают, что оно дышит, а о море они, вообще, думают, как о мертвом. «И жизни нет в морских волнах».

Анализ стихотворения « Не то, что мните вы, природа. . . », заставляет нас восторгаться куплетом, который является жемчужиной произведения, где говорится о неземном языке, которым совещается «В беседе дружеской гроза!»

Поэт надеется, что он таких людей разбудит, он говорит о том, что рожденный глухонемым не может слышать голос родной матери. Но, вы слышащие и видящие, посмотрите - лист на дерево не садовник приклеил, и плод зреет от внешних сил. Услышьте природу, и вы прозреете. Так как «В ней есть любовь, в ней есть язык».

Это произведение было замечено современниками. В этот период, в Европе живо обсуждалась философия происхождения мира, и место в этом процессе природы. Это стихотворение причислили к натурфилософии Шеллинга.