Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium»

Это произведение наиболее часто предавали очень многим самым различным вариантам истолкования. Попробуем и мы написать свой анализ стихотворения «Silentium».

Данное стихотворение состоит из 18-ти строк, разбитых в три шестистишия. Каждая из этих строф-шестистиший объединена с двумя другими, как смыслом, так и общностью развиваемой темы.

В первой строфе поэт настоятельно призывает к молчанию. Он требует неукоснительного исполнения этого, ничем особо не мотивируя своих приказов. «Чувства и мечты» наши он настаивает «таить» и «любоваться» ими.

Дальше сила натиска убеждения уменьшается ввиду использования автором как бы неких разъяснений, не лишенных, однако, в известной степени сохраняющихся наставлений и приказов. И, если в первой строфе, Тютчев призывает к молчанию категорически и безапелляционно, то во второй он поясняет, например, что высказанная мысль «есть ложь». В «Silentium» эта одна из самых главных мыслей, которую хочет донести до нас автор, включена далеко не случайно. Также мысль поэта, переданная читателям, есть в том, что невозможность понимания тебя другим человеком и, если хотите, невозможность человека посмотреть на мир глазами другого приводит к осознанию необходимости молчания. Молчание – это предел человеческой мудрости и основа его самой благоразумной жизни!

Третья строфа Тютчева очень перекликается с первой и говорит нам о том, чтобы мы научились жить в «самом себе». Ещё она говорит об опасности для внутреннего душевного мира человека существования мира внешнего, который может «разогнать» скрытые тайные мысли и мечты. Вследствие этого возникает необходимость «таить», скрывать и всеми правдами-неправдами сохранять и беречь в себе всё тайное, чего никогда не поймёт, не оценит другой человек.

Вот это философия тютчевского гения, его миропонимание и мировоззрение, о котором, по крайней мере, можно судить исходя из данного произведения. Тютчев многогранен. Его миросозерцание охватывает всё пространство и время в их стремительном движении вперёд. Поэт поднимается к Небу или опускается на дно морское в своих произведениях постоянно, даря нам новые впечатления, ощущения и наслаждения этой призрачной, но удивительной жизни. И в анализ стихотворения «Silentium» мы попытались вложить хотя бы капельку из того, что непрестанно созерцал сам поэт.