Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Умом Россию не понять...»

Когда читаешь эти строки:

«Умом Россию не понять

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить».

Невольно, в груди возникает волнение, и ты понимаешь, что лучше и точнее сказать просто невозможно. Странные люди эти русские, у них на ментальном уровне в глубинном подсознании кем-то (конечно - же, творцом) занесено чувство долга, помогать всему человечеству в его пути к наивысшему. Хотят ли это другие люди, нужно ли это им, русские этого не слышат.

Посмеем провести анализ стихотворения «Умом Россию не понять». Федор Тютчев, служа, как посольский работник за пределами страны, мог оценить поступки представителей других наций, старался понять их душу. Всегда думал о своей Родине, ее народе, и старался, опять же в силу своего менталитета, всему миру разъяснить, какая она Россия. Ее можно понять только сердцем, ибо логикой поступки русских невозможно объяснить.

Он употребляет иносказательное выражение, что аршином ее не измерить, не в силу ее огромной территории. А, в силу ее широкой души, которая в каждом человеке видит себя, и старается понять причину человеческих поступков, а не их следствие. Ни в коем случае, не для того, чтобы осудить, а помочь. Конечно, русские никогда не спрашивают, хотят ли другие принять их помощь. Они верят в свое предназначение, и ничего тут сделать нельзя. Душа просит.

Затем он пытается нам объяснить, что у нее особенные методы взаимодействия с миром. Он выражает эту мысль очень точным выражением – «У ней особенная стать». По-русски стать, обозначает осанка, гордая и независимая. Русичи не склонили голову ни перед татарской ордой, ни перед Наполеоном или вероломными шведами.

Заканчивает он свои мысли призывом ко всему Миру, что только вера в такой народ спасет мир. Он не употребляет слово нужно, а говорит слово можно, как бы предоставляя читающему строки самому сделать выбор. Как точно и ненавязчиво выражена эта мысль. Она не оставляет равнодушным никого, человек обязательно выразит свою реакцию, вот такие сильные слова.

Анализ стихотворения «Умом Россию не понять», сделать не просто, насколько лаконично и емко выражены мысли поэта. Рассказывают современники, что эти известные и, без преувеличения, можно сказать гениальные слова он написал на клочке бумаги. Господи, как здорово, что он их не потерял, и какая-то заботливая душа сохранила и опубликовала их. Спасибо.