Сочинение Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Весенние воды»

Стихотворное наследие Ф. И. Тютчева совсем невелико. Это говорит о серьезном подходе поэта к своему творчеству. Одна из ведущих тем в лирике Тютчева – тема природы. Поэт очень трепетно относился к окружающему его миру. Он считал природу живой, существующей по своим вечным законам.

К пейзажной лирике Тютчева можно отнести и стихотворение «Весенние воды». Оно было написано в 1830 году. В этом произведении описывается чудесный период ранней весны.

Читая стихотворение, действительно ощущаешь весеннюю атмосферу. Чувствуется, как в воздухе пахнет талым снегом, вокруг раздается пение птиц, солнце растапливает зимнюю стужу, наполняя душу восторженным возбуждением и радостью. А бегущий поток весенних вод расшевеливает все живое, заставляя проснуться от тяжелого зимнего сна:

Еще в полях белеет снег,

А воды уж весной шумят-

Бегут и будят сонный брег,

Бегут и блещут и гласят. . .

Весенние воды – первые предвестники приближающегося тепла. Вечерами еще бывает морозно, зима не отступает полностью, вокруг еще лежит снег. Но наступает день, и становится ясно, что солнце греет уже совсем по-весеннему жарко. И холодный, мрачный снег превращается в задорные ручейки, оповещающие о начале весны:

Они гласят во все концы:

«Весна идет, весна идет!

Мы молодой Весны гонцы,

Она нас выслала вперед!»

Примечательно то, что в стихотворении воды Тютчев называет именно «гонцами» весны, а не посланниками. Думаю, это связано с тем, что гонцы – люди, разносящие вести. А воды как раз бегут, оповещая все на своем пути о приходе солнца и тепла. И восторженное восклицание автора сливается воедино с радостной песней весенних вод:

Весна идет, весна идет,

И тихих, теплых майских дней

Румяный, светлый хоровод

Толпится весело за ней!. .

Интересно то, что время действия Тютчев обозначает скорее иносказательно. В первых же двух строках идет противопоставление:

Еще в полях белеет снег,

А воды уж весной шумят…

Именно этот контраст и показывает, что речь идет о самом начале весны. Мы видим, что «брег» еще «сонный», не отошедший от зимней спячки. А весенние воды уже бегут, торопясь всем и каждому о скором приходе долгожданной весны. И читатель тут же видит перед собой картину постепенно просыпающейся природы, сбрасывающей с себя оковы сна.

Известно, что в первом варианте стихотворения вместо строки «А воды уж весной шумят» стояла другая строчка: «А воды с гор уже шумят». Для чего же это было сделано? Я думаю, что автор заменил простое выражение на метафору «воды весной шумят», чтобы лучше передать весеннее настроение. Кроме того, эта строчка обозначает тему, которая будет развиваться на протяжении всего стихотворения. Во второй строке произведения явно чувствуется аллитерация. Преобладание шумных согласных «ш», «ж», «с» создает ощущение бегущих потоков воды, растапливающих снег и сметающих все на своем пути. Эта строка передает неотвратимую силу весны.

Для передачи действия вод использованы глаголы «шумят», «бегут», «будят», «блещут», «гласят». Они подчеркивают стремительность весны, ее молодость, энергичность. Для этих же целей в 3 и 4 строках первой строфы автор использует аллитерацию: преобладают звонкие согласные «б», «бл», «гл».

Примечательно, что если в первой строфе преобладают глаголы, то в последней строфе гораздо больше прилагательных. Таким образом автор подводит итог и дает характеристику весны. Тютчев показывает, чего он ждет от этого удивительного времени года. Для описания весенних дней автор использует такие прилагательные, как «тихие», «теплые», «майские». Для хоровода Тютчев находит такие определения, как «румяный» и «светлый», «весело». Метафора «хоровод дней» подчеркивает, с одной стороны, настроение весенней поры, а с другой – восприятие этой поры людьми, то настроение, которое оно создают в человеческой душе. Кроме того, мне кажется, что эта метафора имеет еще одно значение – она дает представление о ритме жизни, который наступает с приходом весны.

Мне кажется, что это стихотворение Тютчева рассказывает не только о приходе весны как новой поры года. Как и все произведения этого поэта, «Весенние воды» - глубокое и многослойное произведение, имеющее философский подтекст. Это стихотворение и о Весне в жизни каждого человека. Это касается не только молодости – весенней поры жизни, когда все так ново, интересно, дышит энергией и силой. Еще это произведение и о надеждах, которые подобны весеннему ветру в человеческой жизни. Каждый раз они приносят обновление, ожидание нового счастья, любовь к жизни.

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