Сочинение Анализ стихотворения - Художественный анализ поэмы Ахматовой «Реквием»

Свободная тема "Анализ стихотворения" - сочинение "Художественный анализ поэмы Ахматовой «Реквием»"



Поэт Ахматова прожила долгую и трудную жизнь вместе со своим народом, ее судьба даже для нашего жестокого века особенно трагична. В 1921 году был расстрелян ее муж, поэт Николай Гумилев. Ее сыну Льву по ложному обвинению был вьшесен смертный приговор, замененный потом лагерями. Это к сыну на свиданье или с передачей стояла Анна Андреевна в длинных «тюремных очередях». Почти двадцать лет провел Лев Николаевич в сталинских лагерях.



Эта женщина больна,

Эта женщина одна.

Муж в могиле, сын в тюрьме,

Помолитесь обо мне.



Поэма «Реквием» — выражение беспредельного народного горя. Страдания народа и лирической героини сливаются. Жестокие репрессии коснулись почти каждой семьи в стране. Тюрьма стала символом того времени.



Это было, когда улыбался

Только мертвый, спокойствию рад.

И ненужным привеском болтался

Возле тюрем своих Ленинград.



Сопереживание человеческому горю, гнев и тоска охватывают при чтении поэмы. Поэма написана ясным простым языком с использованием большого арсенала художественных средств. Интересно, что Ахматова практически не пользуется гиперболой. Видимо, это потому, что горе и страдания настолько велики, что преувеличивать их нет ни нужды, ни возможности. Эпитеты вызывают ужас и отвращение перед насилием: «Тоска смертельная», шаги солдат — «тяжелы», «Русь безвинная», «черные маруси» — арестантские машины, иначе их называли «черный ворон». Часто употребляется эпитет «каменный»: «каменное слово», «окаменелое страдание», «душа окаменела». Многие эпитеты близки к народным: привет «прощальный», око «ястребиное». Вообще же народные мотивы очень сильны в поэме, где связь лирической героини со своими современниками особая:



И я молюсь не о себе одной,

А обо всех, кто там стоял за мною

И в лютый холод, и в июльский зной

Под красною ослепшею стеною.

(Символ красного слепого и яростного террора. )



Страдания всех матерей выражены через образ матери Христа, молча переносящей горе. Некоторые стихи поражают своей простотой и одновременно силой производимого впечатления:



Приговор. . . и сразу слезы хлынут,

Ото всех уже отделены,

Словно с болью жизнь из сердца вынут. . .



Много в поэме метафор. «Перед этим горем гнутся горы», «короткую песню разлуки паровозные пели гудки», «звезды смерти стояли над нами», «безвинная корчилась Русь». В поэме использовано много и других художественных средств: аллегорий, символов, олицетворений. Удивительны комбинации и сочетания их. Все вместе это создает мощную симфонию чувств и переживаний.



Анне Андреевне Ахматовой пришлось многое пережить. Страшные годы, изменившие всю страну, не могли не отразиться и на ее судьбе. Поэма “Реквием” явилась свидетельством всего, с чем пришлось столкнуться поэтессе. Внутренний мир поэта настолько удивителен и тонок, что абсолютно все переживания в той или иной степени оказывают на него свое влияние. Настоящий поэт не может оставить без внимания ни одной детали или явления окружающей жизни. Все находит свое отражение в стихах: и хорошее, и трагическое.



Поэма “Реквием” заставляет читателя еще раз задуматься о судьбе гениальной поэтессы, которой пришлось столкнуться с ужасающей катастрофой. Эпиграфом к поэме стали строки, являющиеся, в сущности, признанием в сопричастности ко всем бедствиям родной страны. Ахматова честно признается, что вся ее жизнь была тесно связана с судьбой родной страны, даже в самые страшные периоды:



Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был.



Эти строки написаны уже намного позже, чем сама поэма Они датированы 1961 г. Уже ретроспективно, вспоминая события прошедших лет, Анна Андреевна заново осознает те явления, которые провели черту в жизни многих людей, отделяя нормальную, счастливую жизнь и страшную, бесчеловечную действительность. Поэма “Реквием” достаточно коротка, но сколь сильное действие она оказывает на читателя! Это произведение невозможно читать равнодушно, горе и боль человека, с которым произошли страшные события, заставляют точно представить себе весь трагизм ситуации. В нескольких строчках, названных “Вместо предисловия”, Анна Андреевна рассказывает о том, что предшествовало написанию поэмы.



Бесконечные тюремные очереди, в которых стояли родственники и близкие люди заключенных, стали своеобразным символом того времени. Тюрьма вошла в жизнь самых достойнейших людей, сделала невозможным даже саму надежду на счастье. Поэма “Реквием” состоит из нескольких частей.

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